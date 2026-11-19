Brytyjski trener Paul Nicholls w Warwick pobił rekord Martina Pipe'a pod względem liczby zwycięstw wśród brytyjskich trenerów w wyścigach przez przeszkody. Rekordowe zwycięstwo zapewnił mu koń Knappers Hill, który wygrał Veterans' Handicap Chase im. Denisa O'Connella.

Rekordowe zwycięstwo

Jak informuje Sky Sports News, Knappers Hill był dosiadany przez dżokeja Sama Twistona-Daviesa. Koń występował w barwach Paula Barbera, wieloletniego przyjaciela i mentora Nichollsa. Dzięki temu zwycięstwu Nicholls przekroczył wynik Pipe'a wynoszący 3930 wygranych.

Nicholls jest 14-krotnym mistrzem i od 1991 roku trenuje konie w Manor Farm Stables w Somerset. Początkowo dzierżawił stajnię od Barbera. Trener zaznaczył, że na początku kariery nie spodziewał się osiągnąć takiej liczby zwycięstw.

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Następny cel

Według Nichollsa łączna liczba zwycięstw koni, które wystawiał w różnych rodzajach wyścigów, zbliża się do 4000. Podkreślił również, że rekordy mogą z czasem zostać pobite przez innych trenerów.

Nicholls odniósł pierwsze zwycięstwo 20 grudnia 1991 roku w Hereford na koniu Olveston, nazwanym na cześć wsi, w której dorastał. Współwłaścicielem konia był jego ojciec Brian. Wśród koni, z którymi Nicholls odnosił znane zwycięstwa, są Kauto Star, Big Buck's i Denman. Pod względem liczby tytułów mistrzowskich wśród trenerów ustępuje Pipe'owi o jeden: Nicholls ma 14, a Pipe 15.

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