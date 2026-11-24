Brytyjski bank cyfrowy OakNorth otrzymał w Stanach Zjednoczonych federalną licencję bankową, która umożliwia mu zakup Community Unity Bank w stanie Michigan. Jak informuje CNBC, zgoda amerykańskiego Urzędu Kontrolera Waluty została wydana 19 listopada.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest wniesienie przez OakNorth 80 mln dolarów kapitału. Oczekuje się, że przejęcie zostanie zakończone do końca 2026 roku. Następnie bank będzie mógł udzielać kredytów, przyjmować depozyty i oferować inne usługi bankowe we wszystkich 50 stanach.

Kredytowanie średnich firm

OakNorth koncentruje się na kredytowaniu firm z dolnego segmentu średniego biznesu, których roczne przychody wynoszą od 5 mln do 100 mln dolarów. Bank udziela takim firmom pożyczek w wysokości od 5 mln do 50 mln dolarów i nie konkuruje bezpośrednio o klientów detalicznych na zatłoczonym rynku amerykańskim.

OakNorth działa w USA od 2023 roku i od tego czasu udzielił amerykańskim firmom kredytów o wartości około 3,5 mld dolarów. W 2025 roku na USA przypadło 40% z 12,4 mld dolarów nowych kredytów banku. Dyrektor generalny OakNorth Rishi Khosla wskazał kredytowanie nieruchomości komercyjnych jako jeden z obiecujących kierunków wzrostu w USA.

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Wymogi regulacyjne

Według CNBC uzyskanie licencji zajęło OakNorth 20 miesięcy. Aby spełnić wymogi Rezerwy Federalnej, bank zrestrukturyzował własność korporacyjną i przeniósł spółkę holdingową z wyspy Jersey do Wielkiej Brytanii.

OakNorth oświadczył, że stał się pierwszym zagranicznym bankiem cyfrowym, który otrzymał pełną licencję bankową w USA. Prywatna firma inwestycyjna Jareda Kushnera Affinity Partners nabyła w 2025 roku 8% udziałów w OakNorth. Affinity Partners wspierają między innymi państwowe fundusze majątkowe Arabii Saudyjskiej i Kataru, a wśród inwestorów banku jest także SoftBank.

Inne międzynarodowe firmy fintech również starają się o licencje bankowe w USA. Revolut i brazylijski Nubank otrzymały już warunkową zgodę Urzędu Kontrolera Waluty, podczas gdy holenderski bank cyfrowy Bunq w sierpniu otrzymał odmowę w sprawie ponownego wniosku.

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