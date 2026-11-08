Od 6 grudnia brokerzy z Korei Południowej mają zaoferować inwestorom detalicznym niemal całodobowy handel akcjami USA. Połączą rozszerzony 23-godzinny harmonogram Nasdaq z alternatywną platformą obrotu Blue Ocean, która pokryje pozostałą godzinę, informuje Korea Herald.

Nowy harmonogram handlu

Według publikacji do przejścia przygotowują się południowokoreańskie firmy brokerskie oraz Koreański Depozyt Papierów Wartościowych. Depozyt ma zwrócić się do swojego lokalnego powiernika, Citibanku, z prośbą o wzmocnienie monitoringu i zapewnienie nieprzerwanych rozliczeń. Jednocześnie depozyt oczekuje minimalnego wpływu zmiany na koszty personelu i działanie systemów.

Rozszerzona sesja Nasdaq rozpocznie się o 21:00 czasu wschodniego USA w niedzielę 6 grudnia, przed kolejnym dniem handlowym. W Korei Południowej będzie to odpowiadać godzinie 11:00 w poniedziałek 7 grudnia. Nowy tryb obejmie również fundusze giełdowe: platforma NYSE Arca, należąca do NYSE Group i będąca jednym z głównych miejsc notowań ETF, także wydłuży handel do 23 godzin na dobę.

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Popyt na amerykańskie akcje

Korea Południowa wyróżnia się szerokim wdrożeniem nowego harmonogramu: według Korea Herald wszyscy lokalni brokerzy mają go obsługiwać od pierwszego dnia. Przedstawiciel branży brokerskiej zaznaczył, że handel w ciągu dnia, wcześniej prowadzony za pośrednictwem alternatywnych systemów Blue Ocean, Bruce i Moon, obejmie także Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych i Nasdaq. W zależności od umów brokerzy będą otrzymywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym od NYSE lub Nasdaq.

Zainteresowanie południowokoreańskich inwestorów amerykańskim rynkiem akcji pozostaje znaczne. Według Koreańskiego Depozytu Papierów Wartościowych w ciągu czterech dni handlowych od 2 do 6 listopada ich zakupy netto akcji USA wyniosły 2,20 mld dolarów. To więcej niż 1,96 mld dolarów w sierpniu i ponad dwukrotnie więcej niż we wrześniu — 1 mld dolarów.

Konkurencja z lokalnym rynkiem

Analityk Shinhan Securities Park Woo Yeol uważa, że 23-godzinny handel na Nasdaq zaostrzy konkurencję z indeksem Kospi, ponieważ rynek amerykański będzie otwarty także w godzinach dziennych w Korei Południowej. Korea Exchange z kolei planuje stopniowo wydłużać godziny handlu: do końca 2027 roku giełda zamierza stworzyć infrastrukturę IT dla jednolitej platformy obrotu i najpierw wprowadzić sesję przedrynkową dla 12-godzinnego trybu.

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