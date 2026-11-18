W Japonii firma brokerska Rakuten Securities zgłosiła możliwy wyciek danych 11,25 mln rachunków klientów. Dane osobowe, bankowe i inne wrażliwe informacje mogły być dostępne w 4,47 mln przypadków, informuje The Japan Times.

Jakie dane mogły być dostępne

Według firmy nieuprawniony dostęp nastąpił 11 listopada za pośrednictwem systemu środowiska testowego, a incydent wykryto w poniedziałek. Wśród danych, które prawdopodobnie stały się dostępne dla osób trzecich, znajdują się kody oddziałów i klientów, identyfikatory logowania, imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy, numery telefonów oraz adresy e-mail.

Zagrożone mogły być również informacje o pracodawcach, bankach wykorzystywanych do wypłat i numerach rachunków, rocznych dochodach oraz aktywach finansowych. Jednocześnie Rakuten oświadczył, że hasła i kody PIN wymagane do przeprowadzania transakcji na papierach wartościowych nie zostały naruszone. Do czasu publikacji firma nie potwierdziła żadnej nieuprawnionej transakcji związanej z tym przypadkiem.

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Firma zaleca wstrzymanie transakcji

Rakuten Securities zaleciła użytkownikom tymczasowe wstrzymanie transakcji i korzystania z usług. Firma wdraża uwierzytelnianie oparte na FIDO2, które ma zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego dostępu i phishingu. Według stanu na wtorek 90% codziennych użytkowników skonfigurowało już klucz dostępu FIDO2. W przyszłości ten sposób logowania ma stać się obowiązkowy, jednak terminów nie ogłoszono.

Wcześniejsze ataki na usługi Rakuten

W ubiegłym miesiącu o cyberatakach poinformowały również dwa inne przedsiębiorstwa grupy Rakuten. W Rakuten Drive dane ponad 15 tys. rachunków, w tym zdjęcia i dokumenty, mogły zostać ujawnione wskutek nieuprawnionego dostępu, który trwał od 29 stycznia do 17 września. Rakuten Travel poinformował o dwóch odrębnych incydentach we wrześniu i październiku, w wyniku których dostępne były imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonów ponad 2,6 mln kont.

Akcje Rakuten Group w środę rano spadały o ponad 7%, po czym częściowo odrobiły straty.

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