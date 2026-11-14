Brytyjski PMI dla budownictwa spadł do 43,6 — Cyprus Mail

W Wielkiej Brytanii aktywność gospodarcza w sektorze budowlanym w październiku skurczyła się w najszybszym tempie od czerwca. Indeks S&P Global UK Construction PMI spadł do 43,6 pkt z 46,1 pkt we wrześniu, poinformował Cyprus Mail. Wskaźnik okazał się niższy od wszystkich prognoz ekonomistów ankietowanych przez Reutersa: mediana prognoz zakładała, że pozostanie bez zmian.

Spadek w budownictwie mieszkaniowym

Wartość PMI poniżej 50 pkt wskazuje na spadek aktywności. Brytyjski PMI dla budownictwa utrzymuje się poniżej tego progu od niemal dwóch lat. Aktywność spadła również w budownictwie inżynieryjnym i sektorze komercyjnym, jednak najgorsza sytuacja wystąpiła w budownictwie mieszkaniowym.

W tym segmencie odnotowano największy spadek aktywności od grudnia 2025 roku. Dyrektor ds. ekonomicznych S&P Global Market Intelligence Tim Moore powiedział, że firmy budowlane wskazywały na presję wynikającą z rosnących kosztów pożyczek, słabego zaufania konsumentów i wysokiej niepewności gospodarczej.

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Koszty rosną

Jednocześnie firmy informowały o wysokim popycie na projekty centrów danych, a także o wzroście wolumenu prac w sektorach energetyki i usług komunalnych. Indeks kosztów środków produkcji wzrósł w ciągu miesiąca o ponad 10 pkt i osiągnął najwyższy poziom od czerwca. Respondenci wiązali to z dopłatami paliwowymi i kosztami energii.

Optymizm biznesowy spadł do najniższego poziomu od maja. Jednocześnie złożony PMI, obejmujący budownictwo, produkcję i usługi, wzrósł w październiku do 52,1 pkt z 51,5 pkt we wrześniu, co było najwyższym odczytem od lutego.

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