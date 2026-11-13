Szef rządu pakistańskiej prowincji Beludżystan Mir Sarfraz Ahmed Bugti oświadczył, że utworzono odrębną jednostkę bezpieczeństwa w celu ochrony Korytarza Mineralnego. Powstaje również nowe skrzydło Korpusu Straży Granicznej, które ma zapewniać bezpieczeństwo inwestorom w prowincji, w tym na obszarze korytarza, podaje Dawn.

Gwarancje dla inwestorów

Podczas Pakistańskiego Forum Inwestycji Mineralnych w Islamabadzie Bugti zapewnił krajowych i zagranicznych inwestorów, że władze prowincji zapewnią im bezpieczne warunki pracy, kompleksową ochronę oraz obsługę w systemie jednego okienka. Jak powiedział, rząd zamierza również usunąć biurokratyczne przeszkody dla biznesu.

Urzędnik oświadczył, że władze federalne i prowincjonalne są zaangażowane w utrzymanie prawa i porządku, a służby bezpieczeństwa dysponują niezbędnymi możliwościami w tym zakresie. Podkreślił, że rząd dąży do zdobycia zaufania i poparcia miejscowej ludności, która, jak zaznaczył, jest kluczowym czynnikiem zarówno dla inwestycji, jak i bezpieczeństwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Projekty w Beludżystanie

Bugti podał jako przykład projekt Reko Diq, który, jak powiedział, ma rozpocząć działalność w 2029 roku. Twierdził również, że po wycofaniu się Barrick Gold z projektu obóz firmy stał pusty przez ponad dziesięć lat, lecz po jej powrocie nie zniknęły z niego nawet koszulka ani filiżanka do herbaty.

Szef rządu poinformował, że w najbliższych miesiącach oczekuje pozytywnych wiadomości dotyczących zasobów ropy naftowej i gazu w rejonie Saruna. Według jego oceny potencjalne zasoby tam mogą przewyższać zasoby historycznego złoża gazowego Sui, które przez ponad siedem dekad odgrywało rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Pakistanu.

Władze prowincjonalne i federalne planują utworzyć w Sui projekt Fertiliser City. Bugti zaznaczył, że znajduje się tam gaz o niskiej wartości opałowej, który można wykorzystywać w przemyśle i rolnictwie, oraz zaprosił inwestorów do udziału w tym i innych projektach przemysłowych oraz mineralnych.

Czytaj nas na