Prezydent Salwadoru Nayib Bukele ogłosił rozpoczęcie operacji wojskowej na Haiti w celu uratowania czterech salwadorskich techników lotniczych przetrzymywanych jako zakładnicy. Zagroził haitańskim grupom zbrojnym szerszą operacją wojskową, jeśli mężczyźni nie zostaną zwróceni żywi.

Agencja Anadolu poinformowała o tym, powołując się na wpis Bukele na platformie społecznościowej X. Według prezydenta środowa operacja to dopiero początek, a priorytetem władz jest sprowadzenie techników do domu żywych i bez szwanku.

Oświadczenie prezydenta Salwadoru

Bukele twierdzi, że technicy zostali uprowadzeni, gdy wracali z supermarketu po zakupie produktów spożywczych. Podkreślił, że Salwadorczycy pracowali w ramach międzynarodowej misji, która prowadziła ewakuację medyczną i ratowała życie, a nie uczestniczyła w operacjach bojowych.

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Prezydent wspomniał również o walce jego rządu z gangami przestępczymi w Salwadorze i oświadczył, że haitańskie grupy wciąż mogą uniknąć eskalacji.

Zasadzka w pobliżu Port-au-Prince

Czterech techników było zaangażowanych w międzynarodowe siły zwalczające grupy gangsterskie, które wspierają haitańskie siły bezpieczeństwa. Zaginęli po niedzielnej zasadzce w pobliżu Croix-des-Bouquets, niedaleko stolicy Port-au-Prince: ich opancerzony pojazd znalazł się pod ostrzałem i został trafiony materiałami wybuchowymi. Pojazd stanął w płomieniach, a walki w tym rejonie utrudniają poszukiwania mężczyzn.

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