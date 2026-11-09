W Margaret River w południowo-zachodniej Australii bukiet z inwazyjnych chwastów otrzymał nagrodę za najlepszy eksponat na lokalnej wystawie rolniczej. Kompozycję przedstawiła organizacja ochrony przyrody Nature Conservation Margaret River, aby zwrócić uwagę na szkody, jakie obce rośliny wyrządzają lokalnym ekosystemom, podaje ABC News Australia.

Nagroda za kompozycję z chwastów

W skład bukietu weszły arum, bluszcz pospolity, watsonia, akacja Flinders Ranges, agapant, barwinek i wiktoriańskie drzewo herbaciane. Praca otrzymała wyróżnienia w kategorii mieszanych chwastów, a także została uznana za najlepszy eksponat wystawy.

Wiceprezeska Margaret River Agricultural Show Julie Kirby poinformowała, że do tegorocznego konkursu zgłoszono rekordowe 200 eksponatów kwiatowych w różnych kategoriach, w tym róże, bukiety ślubne, mieszane kompozycje, sztukę florystyczną i aranżacje z chwastów. Jak powiedziała, akredytowani sędziowie Zachodnioaustralijskiej Rady Ogrodniczej wysoko ocenili projekt, wykonanie, harmonię kolorów i stan kompozycji.

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Uwaga na rośliny inwazyjne

Specjalistka ds. bioróżnorodności w Nature Conservation Margaret River Obelia Walker powiedziała, że nie spodziewała się głównej nagrody. Organizacja wykorzystała konkurs jako okazję do poinformowania społeczności o roślinach, które wypierają rodzime gatunki i mogą rozprzestrzeniać się z przydomowych ogrodów na obszary naturalne.

Po wystawie bukiet bezpiecznie zutylizowano, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nasion. Arum, uważane za jeden z najbardziej niszczycielskich chwastów w kraju, zostało objęte zakazem sprzedaży w Australii Zachodniej ponad 20 lat temu. Jednocześnie ponad 3 tysiące właścicieli prywatnych gruntów zwróciło się już o pomoc w jego zwalczaniu na swoich działkach.

Według Walker rośliny inwazyjne często skutecznie się rozprzestrzeniają, ponieważ nie mają naturalnych wrogów. Zaapelowała do ogrodników o uważniejszy wybór roślin na swoje działki, aby nie przyczyniać się do przedostawania się potencjalnie niebezpiecznych gatunków do środowiska naturalnego.

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