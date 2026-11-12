Bundesbank ostrzegł, że ryzyka dla stabilności finansowej Niemiec pozostają podwyższone z powodu napięć geopolitycznych, wysokich wycen aktywów i rosnącej presji na kredytobiorców korporacyjnych. Wynika to z raportu niemieckiego banku centralnego o stabilności finansowej za 2026 rok, poinformowała Anadolu Agency.

Bundesbank zaznaczył, że system finansowy kraju pozostaje odporny, jednak ma słabości związane z finansowaniem nieruchomości, wzrostem długu publicznego oraz rosnącą rolą kredytowania prywatnego. Bank ostrzegł również, że sztuczna inteligencja i zagrożenia hybrydowe zwiększają ryzyko cyberataków na usługi finansowe o krytycznym znaczeniu.

Członek zarządu Bundesbanku Michael Theurer, prezentując dokument we Frankfurcie, stwierdził, że instytucje finansowe potrzebują wystarczającej odporności, dostępnych buforów kapitałowych i wiarygodnych danych, aby przeciwdziałać nowym wstrząsom. Ostrzegł również, że wysokie wyceny akcji i obligacji korporacyjnych przy niskich premiach za ryzyko mogą uczynić rynki podatnymi na nagłą zmianę nastrojów inwestorów i nieuporządkowany spadek cen.

Presja na firmy i banki

Według oceny Bundesbanku trudności niemieckich firm coraz bardziej wpływają na sektor bankowy. Miesięczna liczba upadłości przedsiębiorstw osiągnęła najwyższy poziom od 2014 roku. Problemy pogłębia wzrost kosztów finansowania, w szczególności dla przedsiębiorstw refinansujących kredyty zaciągnięte w okresie niskich stóp procentowych.

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Banki obecnie utrzymują wysokie dochody odsetkowe netto, a także silne pozycje kapitałowe i płynnościowe. Jednocześnie bank centralny zaznaczył, że gwałtowne pogorszenie warunków gospodarczych i finansowych może zwiększyć presję na sektor.

Ryzyka na rynku nieruchomości

Bundesbank zwrócił szczególną uwagę na kredytowanie mieszkaniowe. Niemal 40% wolumenu nowych kredytów mieszkaniowych w drugim kwartale stanowiły pożyczki, których kwota przekraczała 90% wartości nieruchomości. W niemal 11% przypadków kwota kredytu przekraczała wartość finansowanego obiektu.

Podwyższone pozostają również ryzyka w segmencie nieruchomości komercyjnych. Potencjalny wzrost stóp procentowych i presja sprzedażowa ze strony funduszy nieruchomości mogą spowodować dalszy spadek cen. Od połowy 2023 roku wzrósł odpływ środków z otwartych niemieckich funduszy nieruchomości, przez co niektóre z nich zawiesiły lub ograniczyły wykup jednostek uczestnictwa. Bundesbank wezwał również do wzmocnienia wymiany danych i nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi oraz prywatnym kredytowaniem, a także do zmniejszenia koncentracji inwestycji banków w zobowiązania dłużne poszczególnych państw.

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