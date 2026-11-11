Niemiecki Bundestag ma w piątek głosować nad reformą, która rozszerzy uprawnienia Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) i Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV). Projekt ustawy przewiduje, że służby specjalne będą mogły nie tylko gromadzić i analizować dane, lecz także aktywniej przeciwdziałać sabotażowi, cyberatakom i zagranicznym ingerencjom, informuje Anadolu Agency.

Nowe możliwości operacyjne

Zgodnie z planami rządu kanclerza Friedricha Merza BND będzie mogła prowadzić operacje cybernetyczne za granicą. Wśród przykładów podanych przez rząd są włamanie do systemów komputerowych przedsiębiorstwa produkującego drony lub laboratorium broni chemicznej, a także wyłączanie serwerów wykorzystywanych przez hakerów wspieranych przez państwo.

W przypadku BfV, które odpowiada za wywiad wewnętrzny, proponowane możliwości ograniczają się do ingerencji wobec obiektów i sprzętu i nie przewidują stosowania przymusu wobec ludzi. Reforma ma również rozszerzyć gromadzenie, przechowywanie i analizę informacji, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Zgodnie z propozycją BND będzie mogła przechowywać przechwyconą treść komunikacji do sześciu miesięcy, a metadane — w tym informacje o czasie i długości połączeń — do 12 miesięcy bez wcześniejszego przeglądu. Rząd uważa, że pomoże to analizować wcześniej zebrane dane po ataku lub innym kryzysie.

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Zastrzeżenia opozycji i prawników

Krytycy reformy ostrzegają, że może ona zatrzeć powojenną zasadę podziału kompetencji: służby wywiadowcze zbierają informacje, a policja stosuje środki przymusu. Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów oświadczyło, że zmiany mogą zagrozić określonemu w konstytucji rozdziałowi między służbami specjalnymi a policją.

Poseł Zielonych Konstantin von Notz oświadczył, że nowe zasady mogą pozwolić funkcjonariuszom służb specjalnych działać wobec obywateli bez poziomu przejrzystości i kontroli sądowej stosowanego wobec policji. Lider Wolnej Partii Demokratycznej Wolfgang Kubicki nazwał inicjatywę historycznym złamaniem tabu. Przedstawicielka Partii Lewicy Clara Bünger sprzeciwiła się przyznaniu wywiadowi uprawnień do ingerencji, sabotażu i odwetowych cyberataków.

Stowarzyszenie adwokatów wyraziło również zaniepokojenie ochroną poufnej korespondencji między prawnikami a klientami. Jego zdaniem proponowane zasady mogą umożliwić zbieranie komunikacji związanej ze zwykłą pracą prawniczą, nawet jeśli adwokat nie jest podejrzewany o przestępstwo.

Argumenty rządu

Szefowa Urzędu Kanclerskiego Nina Warken oświadczyła, że Niemcy mierzą się z ciągłymi atakami hybrydowymi, dlatego ich służby specjalne potrzebują szerszych uprawnień i nowoczesnych możliwości operacyjnych. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt również uzasadnia reformę potrzebą aktywniejszego przeciwdziałania sabotażowi, szpiegostwu, ukrytym zagranicznym operacjom i przemocy ekstremistycznej.

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