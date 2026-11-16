Bundestag zatwierdził projekt ustawy, który pozwoli niemieckim organom celnym tymczasowo zamrażać kryptoaktywa i inne mienie o wartości ponad 100 tys. euro, jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do ich legalnego pochodzenia. Do takiego kroku nie będzie konieczne wcześniejsze wszczęcie sprawy karnej, informuje CoinDesk.

Decyzję musi jeszcze zatwierdzić izba wyższa

Izba niższa parlamentu przyjęła dokument 12 listopada w ramach szerszych działań przeciwko praniu pieniędzy i przestępczości zorganizowanej. Nowe przepisy będą dotyczyć nie tylko aktywów cyfrowych, lecz całego wartościowego mienia o niejasnym pochodzeniu. Projekt ustawy musi jeszcze rozpatrzyć Bundesrat — izba wyższa parlamentu. Planowany termin wejścia w życie to 1 stycznia.

Zgodnie z inicjatywą celnicy będą mogli początkowo zamrozić podejrzane aktywa na 30 dni. Sąd może przedłużyć ten okres o kolejne 150 dni. Ostateczna konfiskata mienia będzie wymagała decyzji sądu.

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Krytyka stowarzyszeń prawniczych

Niemiecka Federalna Izba Adwokacka sprzeciwiła się projektowi ustawy. Uważa ona, że proponowane przepisy dają władzom zbyt szeroki zakres możliwości powątpiewania w sposób nabycia aktywów. Organizacja ostrzegła, że brak dokumentów, w tym dotyczących odziedziczonego mienia, nie powinien być automatycznie uznawany za dowód nielegalnego pochodzenia.

Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów również skrytykowało rozszerzenie uprawnień służby celnej oraz przekazanie jej funkcji policji. Założyciel firmy konsultingowej Global Policy Andrew Whitworth zauważył, że praktyczną kwestią dla właścicieli kryptoaktywów będzie to, jakie dokładnie dowody legalnego pochodzenia mienia zostaną uznane za wystarczające. Według niego kwestię tę będą rozstrzygać niemieckie krajowe sądy finansowe, a nie unijne przepisy dotyczące kryptoaktywów.

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