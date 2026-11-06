W Niemczech Bundestag zatwierdził zaostrzenie odpowiedzialności za używanie tak zwanych kropli gwałtu w celu zgwałcenia lub rabunku. Reforma przewiduje minimalną karę pięciu lat pozbawienia wolności, informuje Der Spiegel.

Za reformą głosowały frakcje CDU/CSU, SPD, Lewicy i Zielonych. Przedstawiciele AfD wstrzymali się od głosu. Krople gwałtu to substancje, które zazwyczaj potajemnie podaje się ofierze; mogą one szybko wywołać zawroty głowy, bezradność lub utratę przytomności.

Reakcja na orzeczenie sądu

Zmiany legislacyjne były reakcją na orzeczenie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Niemiec z 2024 roku. Wówczas sąd orzekł, że krople gwałtu nie mogą być uznawane za niebezpieczne narzędzie w rozumieniu prawa karnego. Z tego powodu minimalny wymiar kary w takich sprawach wynosił dotąd trzy lata, a nie pięć.

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Reforma ma zrównać stosowanie takich substancji z użyciem broni lub niebezpiecznego narzędzia. Wiceszefowa frakcji SPD Sonja Eichwede oświadczyła, że użycie kropli gwałtu w celu zgwałcenia jest szczególnie ciężkim przestępstwem. Posłanka CSU Susanne Hierl nazwała taki sposób celowego pozbawiania człowieka możliwości stawiania oporu szczególnie okrutnym.

Wykrywanie substancji

Śledztwa w sprawie takich przestępstw utrudnia krótki okres wykrywalności substancji w organizmie — często wynoszący zaledwie kilka godzin. Przedstawiciel Lewicy Luke Goss wezwał, by nie ograniczać się do zaostrzenia sankcji, lecz także wzmocnić działania informacyjne. Przedstawicielka Zielonych Lena Gumnior wskazała na niedobór dostępnych centrów pomocy i niezawodnych struktur wsparcia dla poszkodowanych.

Według organizacji pomagającej ofiarom przestępstw Weißer Ring do takich działań można wykorzystać nawet 200 różnych substancji. Do powszechnych należą GHB i GBL, przy czym GBL w organizmie przekształca się w GHB. Substancje te mogą powodować zawroty głowy, nudności, utratę pamięci i przytomności, a w dużych dawkach — zaburzenia oddychania.

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