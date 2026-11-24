W Niemczech Bundestag zakończy w tym tygodniu rozpatrywanie projektu budżetu federalnego na 2027 rok, który przewiduje wydatki w wysokości 560 mld euro. Od wtorku deputowani omawiają budżety poszczególnych ministerstw, a przyjęcie całego budżetu zaplanowano na piątek — informuje Tagesschau.

Rząd nie może wydawać środków bez zgody parlamentu. W środę rano Komisja Budżetowa Bundestagu odbędzie nadzwyczajne posiedzenie, aby wprowadzić ostatnie zmiany do projektu. W szczególności dokument ma obejmować obniżkę podatku od energii elektrycznej.

Spór o obciążenia podatkowe

Lider Unii Chrześcijańsko-Społecznej Markus Söder również domaga się pełnej rekompensaty tak zwanej zimnej progresji podatkowej. Chodzi o sytuację, w której podwyżka wynagrodzenia jedynie pokrywa inflację, jednak z powodu przejścia do wyższego progu podatkowego pracownik płaci więcej podatków.

Unia CDU/CSU od dawna opowiada się za pełną rekompensatą tego efektu poprzez korektę stawek podatkowych. Jednocześnie zmniejszyłoby to wpływy podatkowe krajów związkowych. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst wcześniej nazwał rekompensatę pożądaną, lecz niewykonalną. Przewodnicząca partii Zielonych Franziska Brantner skrytykowała nową inicjatywę Södera, nazywając ją nieodpowiedzialną.

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Największe wydatki — na politykę społeczną

Największą częścią budżetu będą praca i polityka społeczna. Minister pracy Alexander Schweitzer będzie mógł wydać około 203 mld euro: około 58 mld euro przewidziano na wydatki związane z rynkiem pracy, głównie na podstawowe zabezpieczenie socjalne, a kolejne 143 mld euro — na ubezpieczenie emerytalne i podstawowe zabezpieczenie na starość.

Na końcowym etapie przygotowywania budżetu koalicja zmniejszyła federalną składkę na ubezpieczenie emerytalne o niemal 2 mld euro. Profesor ekonomii Uniwersytetu w Würzburgu Peter Bofinger skrytykował tę decyzję, twierdząc, że przenosi ona finansowanie budżetu federalnego na płatników składek emerytalnych.

Kulminacją tygodnia budżetowego będzie w środę debata generalna nad budżetem kanclerza i Urzędu Kanclerskiego. Oczekuje się, że jednym z głównych tematów będzie zadłużenie publiczne: łącznie rząd planuje zaciągnąć w 2027 roku ponad 210 mld euro nowego długu.

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