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Bundestag rozszerzył uprawnienia celników w walce z praniem pieniędzy — Der Spiegel

UA.NEWS 12 listopada 2026 15:56
Bundestag rozszerzył uprawnienia celników w walce z praniem pieniędzy — Der Spiegel

W Niemczech Bundestag uchwalił ustawę rozszerzającą uprawnienia służby celnej w walce z międzynarodowym praniem pieniędzy i przestępczością zorganizowaną. Za ustawą zagłosowały frakcje Unii i SPD, a także Alternatywa dla Niemiec. Partia Lewicy była przeciw, a Sojusz 90/Zieloni wstrzymał się od głosu, informuje Der Spiegel.

Kontrola majątku bez podejrzenia popełnienia przestępstwa

Kluczowym założeniem ustawy jest nowy mechanizm postępowania administracyjnego i zabezpieczania majątku. Będzie można go stosować nawet bez wstępnego podejrzenia wymaganego do wszczęcia postępowania karnego, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do legalnego pochodzenia mienia.

Zgodnie z projektem ustawy za istotne będą zazwyczaj uznawane aktywa o wartości powyżej 100 tys. euro. Dla mienia podlegającego rejestracji, w tym nieruchomości i pojazdów, ustalono próg 50 tys. euro. Ostateczną decyzję o konfiskacie mienia podejmie sąd finansowy w składzie kilku sędziów.

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Oczekiwane wpływy i wzmocnienie jednostek

Według wyliczeń przedstawionych w projekcie ustawy nowe uprawnienia mogą od 2028 roku przynosić około 308 mln euro wpływów rocznie. Ocena uwzględnia aktywa, w tym nieruchomości, luksusowe samochody, dzieła sztuki i kryptoaktywa, oraz opiera się na założeniu powodzenia około połowy postępowań.

Według szacunków przytoczonych w materiale w Niemczech co roku pierze się około 100 mld euro nielegalnych środków. Poseł SPD Ingo Vogel oświadczył w parlamencie, że aby przeciwdziałać strukturom przestępczym, należy oddziaływać na ich przepływy finansowe, majątek i siłę gospodarczą.

Ustawa przewiduje również połączenie jednostek dochodzeniowych, wzmocnienie obsady kadrowej i finansowania jednostki kontroli finansowej nielegalnego zatrudnienia oraz poprawę wymiany danych między organami władz. Minister finansów Lars Klingbeil oświadczył, że do analizy danych będzie wykorzystywana sztuczna inteligencja.

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