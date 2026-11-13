W Niemczech Bundestag uchwalił szeroko zakrojoną reformę przepisów dotyczących służb specjalnych, która rozszerza ich uprawnienia w zwalczaniu szpiegostwa, terroryzmu i sabotażu. Za decyzją zagłosowało 309 deputowanych, przeciw było 190, a kolejnych 71 wstrzymało się od głosu, informuje Der Spiegel.

Nowe narzędzia dla służb specjalnych

Federalna Służba Wywiadowcza Niemiec (BND) oraz Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) otrzymają dodatkowe możliwości monitorowania telekomunikacji i porównywania danych biometrycznych. BfV, który wcześniej miał przede wszystkim gromadzić informacje i prowadzić obserwację, będzie mógł pod określonymi warunkami potajemnie wchodzić do mieszkań oraz podejmować działania przeciwko materiałom wybuchowym lub broni.

Uprawnienie do zatrzymywania osób i prowadzenia jawnych przeszukań pozostanie w gestii policji. Zgodność z prawem poszczególnych działań będzie wcześniej sprawdzał specjalny organ, w którego skład wejdą byli sędziowie.

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Uprawnienia BND za granicą

BND, odpowiadająca za wywiad zagraniczny, otrzyma również uprawnienia do interwencji operacyjnej. W szczególności służba będzie mogła za granicą unieruchamiać serwery państwowych grup hakerskich.

Koalicja CDU/CSU i SPD wyjaśnia reformę nasileniem zagrożeń ze strony zagranicznych służb specjalnych, przede wszystkim Rosji, Chin i Iranu. Zgodnie z jej założeniami zmiany mają zmniejszyć zależność Niemiec od informacji wywiadowczych uzyskiwanych od zaprzyjaźnionych państw.

Opozycja twierdzi, że reforma znosi rozgraniczenie między policją a służbami specjalnymi. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt nazwał ustawę „reformą stulecia” i oświadczył, że Niemcy są celem zagrożeń hybrydowych, terroryzmu, ekstremizmu oraz działalności obcych państw.

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