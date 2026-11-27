Bundestag zatwierdził federalny budżet Niemiec na 2027 rok, który przewiduje wydatki na poziomie 555,9 mld euro. To o 31,4 mld euro więcej niż w 2026 roku. Po ostatecznym głosowaniu ministerstwa będą mogły korzystać z zatwierdzonych środków od stycznia, informuje Tagesschau.

Największe wydatki na sprawy społeczne i obronę

Największym budżetem będzie dysponować Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych — 203,3 mld euro, czyli niemal o 6 mld euro więcej niż w 2026 roku. Na ten resort przypadnie 36,2% wszystkich wydatków federalnych.

Regularny budżet Ministerstwa Obrony wyniesie 109,7 mld euro. Ponadto kolejne 29,9 mld euro przewidziano ze specjalnego funduszu Bundeswehry. Łączne wydatki na obronę osiągną 139,6 mld euro — około 31 mld euro więcej niż w ubiegłym roku.

Na transport przewidziano 25,35 mld euro, czyli o 2,55 mld euro mniej niż w 2026 roku. Ministerstwo Badań, Technologii i Kosmosu otrzyma 21,97 mld euro, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — 16,81 mld euro, około 1 mld euro więcej niż w tym roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cięcia dla ochrony zdrowia i rozwoju

Budżet Ministerstwa Zdrowia zmniejszy się z 21,77 mld euro w 2026 roku do 15,12 mld euro w 2027 roku. Budżet Ministerstwa Edukacji, Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży wyniesie 15,93 mld euro wobec 16,66 mld euro rok wcześniej.

Na współpracę gospodarczą i rozwój przeznaczonych zostanie 9,58 mld euro — o 4,7% mniej niż w 2026 roku. Wydatki Ministerstwa Spraw Zagranicznych nieznacznie spadną do 5,99 mld euro, a budżet Ministerstwa Gospodarki i Energii wyniesie 5,65 mld euro, czyli około 250 mln euro mniej niż w ubiegłym roku.

Jednocześnie budżet urzędu kanclerskiego wzrośnie do 5,38 mld euro. Ministerstwo Cyfryzacji i Modernizacji Państwa otrzyma 1,52 mld euro, podczas gdy Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów — 1,22 mld euro, niemal tyle samo co w tym roku.

Czytaj nas na