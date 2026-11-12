W Niemczech Bundestag zatwierdził projekt ustawy, który przyznaje organom bezpieczeństwa szersze uprawnienia do ochrony przed cyberatakami. Inicjatywę poparł rządzący sojusz Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Unii Chrześcijańsko-Społecznej, a także młodszy partner koalicyjny — Partia Socjaldemokratyczna.

Narzędzia do przeciwdziałania cyberatakom

Projekt ustawy przewiduje dodatkowe narzędzia dla Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji, Policji Federalnej oraz Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej. Będą one mogły zakazywać eksploatacji systemów informacyjnych uznawanych za zagrażające, przekierowywać przepływy danych, a także uzyskiwać dostęp do danych, usuwać je lub zmieniać.

Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt powiedział deputowanym, że Niemcy rozbudowują swoje możliwości w cyberprzestrzeni. Według niego aktywna cyberobrona powinna stać się jednym z kluczowych elementów architektury bezpieczeństwa kraju, służącej przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, działaniom obcych państw i cyberatakom, informuje Anadolu Agency.

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Krytyka opozycji i Bundesrat

Przeciwko dokumentowi głosowały partie opozycyjne, w tym Alternatywa dla Niemiec, Lewica i Zieloni. Deputowany Zielonych Konstantin von Notz skrytykował projekt ustawy, twierdząc, że nie zapewnia on niezbędnej jasności i tworzy nieproduktywne, dublujące się struktury.

Projekt ustawy nadal wymaga zatwierdzenia przez wyższą izbę parlamentu — Bundesrat. Wcześniej Bundesrat już wezwał do wprowadzenia do niego zmian, wyrażając obawy przede wszystkim dotyczące możliwego obciążenia dla biznesu.

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