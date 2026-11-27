W Niemczech Bundestag zatwierdził roczne obniżenie podatku od energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, a także wprowadzenie podatku od słodzonych napojów od 2028 roku. Jak informuje Tagesschau, w przyszłym roku podatek od energii elektrycznej zostanie obniżony o około 2,3 eurocenta za kilowatogodzinę.

Według wyliczeń jednoosobowe gospodarstwo domowe z rocznym zużyciem 1 500 kilowatogodzin zaoszczędzi 34,50 euro. Tymczasowa obniżka podatku będzie kosztować budżet federalny niemal 5 mld euro. Zostanie sfinansowana z pieniędzy, które prawdopodobnie nie będą potrzebne na wsparcie energii odnawialnej.

Podatek od słodzonych napojów

Nowy podatek obejmie napoje zawierające co najmniej 5 g cukru na 100 ml. Do tej kategorii należą lemoniady, herbaty mrożone, napoje energetyczne i słodzone napoje owocowe. Napoje Zero ze słodzikami, soki i szorle bez dodatku cukru, piwo bezalkoholowe oraz napoje alkoholowe zostaną zwolnione z opodatkowania.

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Stawka wyniesie 25 eurocentów za litr dla napojów zawierających 5–7 g cukru na 100 ml, 30 eurocentów przy zawartości 7–9 g, a powyżej 9 g — 35 eurocentów za litr. Dla małych niezależnych producentów planowane są wyjątki. Ostateczny wzrost cen produktów będzie zależał także od tego, czy producenci zmienią receptury.

Wyższe akcyzy na mocny alkohol

Przyjęta ustawa towarzysząca budżetowi przewiduje również podwyższenie od przyszłego roku o 20% stawek podatkowych na mocny alkohol, w tym rum, wódkę i destylat zbożowy. Zmiany obejmą także pośrednie produkty alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15%, w tym porto i sherry.

Podwyżkę podatku na wina musujące, w tym sekt, wycofano ze względu na niemieckich winiarzy. Wino i piwo nie podlegają temu podatkowi alkoholowemu. Jednocześnie opodatkowanie alkopopów zostanie rozszerzone na mieszane napoje alkoholowe o mocy do 15% zamiast obecnych 10%; stawka zostanie nieznacznie obniżona, ale przemysł spożywczy oczekuje wzrostu cen o około jedno euro za puszkę.

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