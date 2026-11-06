Bundeswehra przekazała 724 przypadki możliwych naruszeń nietykalności seksualnej — Der Spiegel
Niemiecka Bundeswehra w latach 2023–2025 przekazała właściwym prokuraturom 724 przypadki, w których żołnierze byli podejrzewani o możliwe naruszenie nietykalności seksualnej. Informuje o tym Der Spiegel.
Postępowania dyscyplinarne
Rzeczniczka niemieckiego Ministerstwa Obrony oświadczyła, że niewłaściwe zachowanie seksualne może stanowić naruszenie obowiązków służbowych żołnierzy, nawet jeśli nie osiąga poziomu przestępstwa. W takich przypadkach może zostać wszczęte sądowe postępowanie dyscyplinarne.
Jak przekazała, w latach 2024–2026 prokuratura dyscyplinarna Bundeswehry wszczęła 452 postępowania dotyczące niewłaściwego zachowania seksualnego. Według stanu na 4 listopada ostatecznie zakończono 163 z nich, w tym umorzono 84 sprawy.
Przy ustalaniu sądowej kary dyscyplinarnej uwzględnia się wszystkie potwierdzone w chwili wydania decyzji naruszenia obowiązków służbowych. Jednym z takich naruszeń może być niewłaściwe zachowanie seksualne, wyjaśniła rzeczniczka.
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Wewnętrzne badanie ankietowe
W związku ze wzrostem liczby zgłoszeń niewłaściwego zachowania seksualnego Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry zleciło badanie ukrytej skali problemu. Uczestniczki i uczestników ankiety pytano o ich osobiste doświadczenia ze służby.
Według Der Spiegel około 70% kobiet, które anonimowo wzięły udział w ankiecie, zgłosiło seksualizowane niewłaściwe zachowania podczas służby. Według publikacji w wielu incydentach mogli być zamieszani przełożeni.
W kręgach wojskowych mówi się również, że około 30% mężczyzn uczestniczących w ankiecie oświadczyło, iż sami stali się poszkodowanymi lub byli świadkami takich przypadków. Po wynikach badania żołnierzom planuje się umożliwić zwracanie się do niezależnej struktury w sprawach seksualizowanego niewłaściwego zachowania. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius ma przedstawić badanie na następnym posiedzeniu komisji obrony Bundestagu.