Niemiecka Bundeswehra w latach 2023–2025 przekazała właściwym prokuraturom 724 przypadki, w których żołnierze byli podejrzewani o możliwe naruszenie nietykalności seksualnej. Informuje o tym Der Spiegel.

Postępowania dyscyplinarne

Rzeczniczka niemieckiego Ministerstwa Obrony oświadczyła, że niewłaściwe zachowanie seksualne może stanowić naruszenie obowiązków służbowych żołnierzy, nawet jeśli nie osiąga poziomu przestępstwa. W takich przypadkach może zostać wszczęte sądowe postępowanie dyscyplinarne.

Jak przekazała, w latach 2024–2026 prokuratura dyscyplinarna Bundeswehry wszczęła 452 postępowania dotyczące niewłaściwego zachowania seksualnego. Według stanu na 4 listopada ostatecznie zakończono 163 z nich, w tym umorzono 84 sprawy.

Przy ustalaniu sądowej kary dyscyplinarnej uwzględnia się wszystkie potwierdzone w chwili wydania decyzji naruszenia obowiązków służbowych. Jednym z takich naruszeń może być niewłaściwe zachowanie seksualne, wyjaśniła rzeczniczka.

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Wewnętrzne badanie ankietowe

W związku ze wzrostem liczby zgłoszeń niewłaściwego zachowania seksualnego Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry zleciło badanie ukrytej skali problemu. Uczestniczki i uczestników ankiety pytano o ich osobiste doświadczenia ze służby.

Według Der Spiegel około 70% kobiet, które anonimowo wzięły udział w ankiecie, zgłosiło seksualizowane niewłaściwe zachowania podczas służby. Według publikacji w wielu incydentach mogli być zamieszani przełożeni.

W kręgach wojskowych mówi się również, że około 30% mężczyzn uczestniczących w ankiecie oświadczyło, iż sami stali się poszkodowanymi lub byli świadkami takich przypadków. Po wynikach badania żołnierzom planuje się umożliwić zwracanie się do niezależnej struktury w sprawach seksualizowanego niewłaściwego zachowania. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius ma przedstawić badanie na następnym posiedzeniu komisji obrony Bundestagu.

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