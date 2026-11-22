Bundeswehra zmieniła plan przerzutu sił na zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia Grand Eagle 26 na Litwie: zamiast przemieszczać się kolumną samochodową drogami w Polsce, czołgi i inne pojazdy dostarczono koleją. Der Spiegel informuje, powołując się na źródła w Bundeswehrze.

Zmiana planu przerzutu

Początkowo jednostki 10. Dywizji Pancernej planowały przerzut na Litwę kolumną przez Polskę. Według Bild am Sonntag plan zmieniono z obawy, że widoczne na polskich drogach kolumny niemieckich czołgów zmierzające na wschodnią flankę NATO mogłyby niepotrzebnie sprowokować Rosję.

Jak zaznacza Bild am Sonntag, decyzję podjęto po konsultacjach wewnątrz NATO. Przedstawiciel Sojuszu powiedział gazecie, że NATO obecnie intensywnie ćwiczy działania na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i podczas wszystkich manewrów stale sprawdza, czy ich przebieg wymaga korekty.

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Ćwiczenie transportu

Według przedstawiciela NATO celem takich korekt jest znalezienie właściwej równowagi między odstraszaniem a unikaniem niepotrzebnych prowokacji. Niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało Bild am Sonntag, że zmiana środka transportu nie jest czymś niezwykłym i musi być ćwiczona, ponieważ taka potrzeba może pojawić się również w rzeczywistej sytuacji.

Jednym z zadań ćwiczeń Grand Eagle 26 na Litwie jest szybki przerzut sił Bundeswehry na wschodnią flankę NATO.

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