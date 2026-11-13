Burberry zwiększyło sprzedaż porównywalną o 4% — Channel NewsAsia

W Wielkiej Brytanii dom mody Burberry poinformował o wzroście sprzedaży porównywalnej o 4% w ciągu trzech miesięcy zakończonych 26 września. Wynik przekroczył oczekiwania analityków, a odbudowie sprzedaży sprzyjał wysoki popyt na charakterystyczne trencze i szaliki, podaje Channel NewsAsia.

Zysk wyższy od prognoz

Skorygowany zysk operacyjny Burberry za pierwsze półrocze wyniósł 62 mln funtów szterlingów, podczas gdy analitycy oczekiwali 44 mln funtów. Spółka należąca do indeksu FTSE 100 wyprzedziła pod względem tempa wzrostu większych konkurentów, w tym LVMH oraz właściciela Gucci — Kering.

Analityk Bernstein Luca Solca stwierdził, że ogólny wzrost Burberry był niemal taki sam jak w przypadku Hermès i o 9 punktów procentowych przewyższał wynik działu mody i wyrobów skórzanych LVMH w tym samym kwartale.

Sprzedaż w Chinach i USA

W Chinach sprzedaż porównywalna Burberry w drugim kwartale wzrosła o 5%, po wzroście o 9% w poprzednim kwartale. Najlepsze wyniki spółka osiągnęła w obu Amerykach, przede wszystkim w USA, gdzie sprzedaż w drugim kwartale zwiększyła się o 11%.

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Dyrektor generalny Joshua Schulman, który objął kierownictwo spółki w 2024 roku, powiedział, że strategia skupienia się na produktach o trwałej wartości i korzystnej cenie trafia do chińskich klientów. Burberry kładzie również nacisk na bardziej przystępne cenowo produkty w okresie, gdy nabywcy dóbr luksusowych są mniej skłonni do wydawania pieniędzy. W czwartek rano akcje spółki wzrosły o 7%.

Restrukturyzacja spółki

W ubiegłym roku Burberry ogłosiło szeroko zakrojony plan restrukturyzacji, który przewiduje redukcję niemal jednej piątej zatrudnienia. Spółka liczy na oszczędności w wysokości 100 mln funtów rocznie do początku przyszłego roku.

Inwestor Kernow Asset Management stwierdził, że odbudowa marki przebiega pomyślnie, a Burberry wyprzedza konkurentów w tym roku. Spółka ma w marcu zaktualizować informacje dla inwestorów dotyczące swojej strategii.

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