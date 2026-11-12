Burberry wróciło do zysków w ciągu pół roku — The Guardian

Brytyjska luksusowa marka Burberry osiągnęła zysk przed opodatkowaniem w wysokości 19 mln funtów za sześć miesięcy do 26 września, podczas gdy rok wcześniej odnotowała stratę 48 mln funtów. Przychody firmy wzrosły do 1,1 mld funtów.

Jak informuje The Guardian, dyrektor generalny Burberry Joshua Schulman powiązał ten wynik z powrotem marki do podstawowych kategorii produktów — płaszczy, kurtek i toreb. Jak powiedział, firmie udało się zwiększyć sprzedaż o 6% mimo trudnej sytuacji na światowym rynku dóbr luksusowych.

Wzrost w Chinach i obu Amerykach

Sprzedaż Burberry w Chinach wzrosła o 15%, a w krajach obu Ameryk — o 14%. Jednocześnie w regionie Europy i Bliskiego Wschodu spadła o 1%. Schulman zaznaczył, że do wyniku przyczyniły się przede wszystkim sprzedaż internetowa oraz kanał hurtowy w Chinach i USA.

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Według szefa firmy zamożni klienci w różnych krajach stali się ostrożniejsi w wydatkach i rzadziej podróżują, co wpływa na globalny popyt na dobra luksusowe. Jednocześnie lokalni klienci nadal wydawali pieniądze w swoich regionach, w tym w flagowych sklepach Burberry w centrach miast.

Stawka na różne segmenty cenowe

Firma stawia na szeroki zakres cen: szaliki Burberry kosztują od 195 funtów, bawełniano-kaszmirowe skarpetki — od 85 funtów, a ceny niektórych skórzanych toreb i płaszczy mogą przekraczać 9 tys. funtów. Schulman nazwał to podejście piramidą cenową, która, jego zdaniem, pomaga marce oferować klientom lepszą wartość za wydane pieniądze.

Popytem cieszyły się między innymi lekkie kurtki, przeciwdeszczowe płaszcze z gabardyny oraz skórzane torby i akcesoria z linii Cotswold z charakterystycznym wzorem. Burberry inwestowało również w marketing dostosowany do lokalnych rynków, w tym w specjalne produkty na obchody Walentynek w Chinach tej wiosny oraz nadchodzący Księżycowy Nowy Rok.

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