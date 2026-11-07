Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną ponad 100 tys. pacjentów Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych i wykryli związek między stwierdzoną obecnością brązowej tkanki tłuszczowej a rzadziej odnotowywanymi diagnozami zaburzeń lękowych i epizodów depresyjnych. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Nature informuje ScienceAlert.

Brązowa tkanka tłuszczowa znajduje się między innymi w okolicy szyi, w pobliżu obojczyków i pod pachami. Wytwarza ciepło pod wpływem zimna i pochłania radioaktywny znacznik cukrowy stosowany podczas niektórych badań medycznych. Umożliwia to zobaczenie tej tkanki na obrazach PET/CT.

Różnica w częstości diagnoz

Naukowcy zestawili grupy pacjentów ze stwierdzoną brązową tkanką tłuszczową i bez niej pod względem wieku, płci, wskaźnika masy ciała oraz temperatury powietrza na zewnątrz. W grupie ze stwierdzoną tkanką diagnozę epizodu depresyjnego miało 5,4% pacjentów, podczas gdy w grupie bez niej — 8,2%. Diagnozy zaburzeń lękowych również występowały rzadziej wśród pacjentów z brązowym tłuszczem.

Związek utrzymał się po uwzględnieniu historii palenia, typu i stadium nowotworu, leczenia oraz innych czynników. Pacjenci ze stwierdzoną brązową tkanką tłuszczową mieli także niższe wskaźniki poziomu cukru we krwi, w tym marker odzwierciedlający długoterminowy poziom glukozy.

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Analiza aktywności tkanki

Za pomocą narzędzia uczenia maszynowego zespół ocenił objętość brązowego tłuszczu i wychwyt glukozy przez niego u około 8,7 tys. pacjentów, u których wykryto tę tkankę. Na podstawie tych danych badacze obliczyli jej aktywność w sześciu obszarach ciała. Wyższa aktywność w okolicy pach była związana przede wszystkim z lepszymi wskaźnikami zdrowia sercowo-naczyniowego i metabolicznego.

Pacjenci przyjmujący niektóre leki przeciwdepresyjne z klasy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny rzadziej mieli stwierdzoną brązową tkankę tłuszczową. Osobno badacze przetestowali losartan na wyhodowanych w laboratorium komórkach brązowego tłuszczu i myszach: lek zwiększał aktywność tkanki, a zwierzęta zużywały więcej energii. Eksperymenty te nie oceniały jednak lęku ani depresji.

Autorzy podkreślili, że badanie ma charakter retrospektywny i wykazuje związki, a nie relację przyczynowo-skutkową. Dane zebrano także wśród pacjentów centrum onkologicznego, przy czym kobiety stanowiły ponad trzy czwarte uczestników zestawionych grup. Na wyniki mogły wpłynąć różnice w typach nowotworów i leczeniu, mimo korekty statystycznej.

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