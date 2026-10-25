Platforma wiertnicza Prospector 5 firmy Borr Drilling zatonęła późnym wieczorem w sobotę u wybrzeży Mayumby w Gabonie. Na pokładzie znajdowało się 115 osób: jeden pracownik zginął, a cztery kolejne osoby są uznawane za zaginione, informuje TimesLIVE.

Poszukiwania czterech osób

Początkowo nieznany pozostawał los pięciu osób. Według Sylvaina Mayabiego Bineta, sekretarza generalnego Krajowej Organizacji Pracowników Przemysłu Naftowego, znaleziono ciało jednej z nich — obywatela Indii. Wśród czterech zaginionych są trzej obywatele Gabonu i jeszcze jeden cudzoziemiec.

Do incydentu doszło około godziny 21:40 na obszarze koncesyjnym Dussafu Marin, w pobliżu obiektu produkcyjnego Mabomont. Prospector 5 należy do Borr Drilling i jest przez tę firmę eksploatowana, a jej zadaniem było wspieranie prac wiertniczych BW Energy. W chwili wypadku platforma nie rozpoczęła jeszcze wiercenia.

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Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku

Według wstępnych danych Borr Drilling podczas prac związanych ze wstępnym obciążeniem doszło do tzw. przebicia gruntu pod podporą platformy, przez co straciła ona stabilność i zatonęła. Dyrektor generalny Borr Drilling Bruno Morand oświadczył, że priorytetem firmy jest wsparcie operacji poszukiwawczo-ratunkowej oraz osób dotkniętych wypadkiem.

Ministerstwo Ropy Naftowej i Gazu Gabonu utworzyło sztab kryzysowy, poleciło siłom morskim zintensyfikować poszukiwania na morzu i wszczęło dochodzenie techniczne. W skład sztabu weszli przedstawiciele ministerstwa, marynarki wojennej, państwowej spółki Gabon Oil, BW Energy i Borr Drilling.

Firma Panoro Energy poinformowała o wstrzymaniu wydobycia. Według jej danych nie odnotowano uszkodzeń ani awaryjnych zrzutów. Ministerstwo oświadczyło również, że w morzu nie wykryto szkodliwych substancji, a zasoby do reagowania na możliwe zanieczyszczenie pozostają rozmieszczone w celu ochrony wybrzeża i Parku Narodowego Mayumba.

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