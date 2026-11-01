W mieście Gelephu na południu Bhutanu 1 listopada 40 tysięcy przeszkolonych wolontariuszy zbudowało w ciągu dziewięciu godzin 108 buddyjskich stup Jangchub Chorten. Król Bhutanu Jigme Khesar Namgyel Wangchuck poświęcił stupę nr 76 premierowi Indii Narendrze Modiemu jako wyraz wdzięczności za wsparcie Indii dla projektu miasta Gelephu Mindfulness City, informuje The Hindu.

Budowa w dziewięć godzin

Wolontariusze wznosili stupy od 3:00 do 12:00. W ceremonii uczestniczyli król, członkowie rodziny królewskiej, wysokiej rangi urzędnicy i zagraniczni goście, a tysiące osób śpiewały sześciosylabową tybetańską mantrę buddyjską.

Każda stupa ma 15 metrów wysokości, a odległość między nimi wynosi 108 metrów. Rozmieszczono je w jednej krętej linii wzdłuż rzeki Mau Chu, którą publikacja nazywa kluczową dla Gelephu. Do budowy użyto stali i innych improwizowanych materiałów budowlanych zamiast tradycyjnego kamienia i ziemi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wsparcie dla projektu miasta

Około dwóch godzin po zakończeniu budowy król poświęcił Modiemu stupę nr 76. Według bhutańskich urzędników numer ten wybrano, ponieważ indyjski premier skończył 76 lat ponad miesiąc temu.

Król Wangchuck oświadczył, że początkowo wątpił, czy uda się zbudować 108 stup w jeden dzień. Podkreślił, że ludzie w różnym wieku i wykonujący różne zawody zjednoczyli się, aby wykonać to zadanie, a także podziękował premierowi Modiemu i rządowi Indii za znaczące wsparcie dla Bhutanu i koncepcji Gelephu Mindfulness City. Gelephu leży około 240 kilometrów na południowy wschód od Thimphu, w pobliżu granicy z indyjskim stanem Assam. Król planuje rozwijać miasto jako globalne centrum gospodarcze ukierunkowane na duchowość.

Czytaj nas na