BYD otworzył w Chinach przedsprzedaż elektrycznego crossovera Tang trzeciej generacji. Cena początkowa modelu wynosi 225 tys. juanów, czyli około 34 tys. dolarów. Samochód będzie oferowany w trzech wersjach kosztujących 225 tys., 240 tys. i 260 tys. juanów.

Zasięg i ładowanie

Dwie tańsze wersje mają napęd na tylne koła i deklarowany zasięg do 850 km według chińskiego cyklu CLTC. Topowa wersja z dwoma silnikami elektrycznymi i napędem na wszystkie koła może przejechać do 770 km według cyklu CLTC.

Jak informuje Electrek, wszystkie wersje Tanga trzeciej generacji są wyposażone w akumulatory Blade drugiej generacji oraz technologię Flash Charging. Według BYD akumulator można naładować z 10% do 80% w pięć minut, a z 10% do 97% w dziewięć minut.

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Pięciomiejscowe wnętrze

Nowy Tang będzie dostępny wyłącznie w konfiguracji pięciomiejscowej, podczas gdy poprzedni model oferowano z pięcioma lub sześcioma miejscami. We wnętrzu zamontowano zintegrowany wyświetlacz o przekątnej 35,4 cala oraz 30-calowy panoramiczny ekran.

BYD podaje również, że przedni bagażnik crossovera ma pojemność 205 litrów. Wyposażenie obejmuje system wspomagania kierowcy God’s Eye B, dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne Disus-A, system audio Dynaudio z 22 głośnikami, system stabilizacji podczas rozerwania opony przy dużej prędkości oraz inteligentną kontrolę momentu obrotowego iTAC.

Według Lu Tiana, dyrektora generalnego działu Dynasty, samochody Tang trzeciej generacji trafiły już do salonów dealerskich w całych Chinach.

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