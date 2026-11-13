Chińska firma ByteDance, właściciel TikToka, planuje odkupić od obecnych inwestorów akcje o wartości do 6 mld dolarów przy wycenie spółki na około 400 mld dolarów. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na The Information.

Parametry potencjalnego wykupu

Według The Information potencjalny wykup dotyczy akcji należących do obecnych inwestorów ByteDance. Maksymalna wartość transakcji może sięgnąć 6 mld dolarów, a wycena spółki w jej ramach wyniesie około 400 mld dolarów.

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Informacje o planach ByteDance pojawiły się w czwartek, 12 listopada. The Information powołało się na list do akcjonariuszy spółki oraz na osobę zaznajomioną z tymi planami.

Brak niezależnego potwierdzenia

Reuters zaznaczył, że nie mógł natychmiast niezależnie zweryfikować informacji The Information. Dlatego podane parametry wykupu i wycena ByteDance pozostają danymi opublikowanymi z powołaniem na to wydanie.

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