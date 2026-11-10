W Konakry w Gwinei oraz w innych afrykańskich portach statki towarowe Rosji, państwa-agresora, przewoziły czołgi, pojazdy opancerzone i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, według organizacji badawczej C4ADS. Defense News poinformował o tym, powołując się na dochodzenie organizacji obejmujące okres od 2023 do 2026 roku.

Analitycy wykorzystali dane z transponderów AIS statków, zdjęcia satelitarne, fotografie z miejsc oraz lokalne doniesienia. Zbadali 12 jednostek powiązanych z rosyjskimi transportami wojskowymi. Dziesięć z tych statków objęto sankcjami USA, sześć brytyjskimi sankcjami bezpośrednio lub za pośrednictwem ich właścicieli, a kolejnych pięć sankcjami UE.

Trasy przez Gwineę i Togo

C4ADS uznała porty Konakry w Gwinei, Tobruk w Libii i Lomé w Togo za istotne dla logistyki Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Trasy te prawdopodobnie wykorzystywano do zaopatrywania rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego, podporządkowanego Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej i powstałego na bazie byłej prywatnej firmy wojskowej Wagnera.

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Między grudniem 2024 roku a marcem 2026 roku badacze odnotowali pięć jednostek powiązanych z transportami wojskowymi, które płynęły z rosyjskich portów bałtyckich i arktycznych do Konakry. Stamtąd kolumny wojskowe przemieszczały się drogą lądową do Mali. Po przybyciu statków Adler i Siyanie Severa w styczniu 2025 roku do Bamako dotarła, według C4ADS, kolumna około stu pojazdów wojskowych, w tym opancerzonych pojazdów Spartak klasy MRAP i czołgów T-72.

Nowy możliwy węzeł w Kongu

Badacze zasugerowali również, że port Pointe-Noire w Republice Konga mógł stać się nowym centrum logistycznym rosyjskich operacji w Afryce. Zidentyfikowali trzy objęte sankcjami USA transportowce samochodowe, które kursowały z rejonów Morza Czarnego i Petersburga do Konga w latach 2023–2026. Jednocześnie C4ADS podkreśliła, że do ostatecznego ustalenia charakteru ładunków dostarczonych do Pointe-Noire potrzebne są dalsze badania.

Osobno analitycy zwrócili uwagę na rejsy do Libii i Togo. Według ich obserwacji dostawy do Libii często wyruszały z bazy marynarki wojennej Bałtijsk w Kaliningradzie, były eskortowane przez rosyjskie okręty wojenne, a na Morzu Śródziemnym odnotowywano długotrwałe przerwy w przekazywaniu sygnału AIS. Statek Mikhail Britnev mógł dostarczyć sprzęt wojskowy do Lomé w czerwcu i lipcu 2026 roku, według oceny badaczy; później państwowa telewizja Mali pokazała w Bamako kolumnę 29 pojazdów opancerzonych, która według doniesień przybyła z Togo.

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