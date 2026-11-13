W USA firma inwestycyjna Cantor Fitzgerald, którą wcześniej kierował sekretarz handlu Howard Lutnick, poinformowała o zmniejszeniu o 49% liczby zadeklarowanych akcji Nvidii między wrześniem 2025 roku a marcem 2026 roku. CNBC podaje, powołując się na analizę sprawozdań regulacyjnych.

Liczba akcji Nvidii, która pod koniec 2024 roku przekraczała 3,5 mln, pozostawała niezmieniona do września 2025 roku. Wówczas ich wartość wzrosła do 652 mln dolarów. Do końca marca 2026 roku liczba papierów wartościowych wykazanych w sprawozdawczości spadła do 1,78 mln, a ich wartość — do 310 mln dolarów. Na dzień 30 czerwca firma deklarowała 1,81 mln akcji Nvidii.

Stanowisko Cantor Fitzgerald

W Cantor Fitzgerald oświadczono, że własne pozycje spółki w Nvidii były nieistotne, a dane w raportach na formularzu 13F odzwierciedlały transakcje zawierane w zwykłym toku działalności w ramach umów swapowych z klientami. Znaczna część akcji wykazanych w raportach była powiązana z brokerską spółką zależną CF Secured, która wykorzystuje akcje i instrumenty pochodne do zabezpieczania transakcji klientów.

Firma deklarowała również znaczne pozycje opcyjne dotyczące Nvidii, głównie opcje sprzedaży, które mogą chronić przed spadkiem wartości akcji. Na podstawie raportów nie można ustalić, dlaczego liczba zadeklarowanych akcji się zmniejszyła ani czy zmalała całkowita ekspozycja finansowa Cantor na Nvidię.

Pytania dotyczące powiązań z Nvidią

Według CNBC zmniejszenie pakietu zbiegło się w czasie z naciskami urzędników Białego Domu i amerykańskiego wywiadu na Howarda Lutnicka w sprawie singapurskiej firmy Megaspeed, podejrzewanej o dostarczanie do Chin zaawansowanych chipów Nvidii dla sztucznej inteligencji. Axios pisał, że Lutnick wielokrotnie sprzeciwiał się ostrzejszym działaniom wobec tej firmy.

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Były główny prawnik Białego Domu ds. etyki Richard Painter powiedział CNBC, że nie ma dowodów na przekazywanie przez Lutnicka Cantor Fitzgerald informacji niepublicznych, jednak sytuacja „nie wygląda dobrze”. Podkreślił, że rozmowy sekretarza z jego synami powinny dotyczyć wyłącznie informacji publicznie dostępnych.

Po odejściu Howarda Lutnicka z Wall Street w lutym 2025 roku Cantor Fitzgerald stanęli na czele jego synowie Brandon i Kyle. Nie ma dowodów na to, że z wyprzedzeniem wiedzieli o ostrzeżeniach wywiadowczych ani że zmiany w zadeklarowanych pakietach akcji były związane z takimi ostrzeżeniami.

Finansowanie partnerów producenta chipów

Cantor Fitzgerald uczestniczył również w finansowaniu firm powiązanych z działalnością Nvidii. W maju był jedną z siedmiu organizacji organizujących emisję obligacji zamiennych australijskiego dostawcy usług chmurowych IREN o wartości 3 mld dolarów. Wcześniej Nvidia i IREN ogłosiły pięcioletni kontrakt na usługi chmurowe o wartości 3,4 mld dolarów oraz strategiczne partnerstwo.

Do końca czerwca Cantor informował o pakiecie akcji IREN o wartości 115 mln dolarów oraz akcjach Nvidii o wartości 362 mln dolarów. Łącznie stanowiły one ponad 9% zadeklarowanych przez firmę papierów wartościowych o wartości 5,2 mld dolarów, bez uwzględnienia opcji.

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