W Rochester w stanie Minnesota w USA wieloośrodkowe badanie kliniczne terapii CAR-T u pacjentów z zespołem sztywności uogólnionej wykazało wczesne oznaki istotnej poprawy klinicznej. Wyniki badania, w którym uczestniczyła Mayo Clinic, opublikowano w czasopiśmie JAMA Neurology, informuje News-Medical.

Jednorazowe leczenie CAR-T

Uczestnicy otrzymali jednorazowe leczenie miwokabtagenem autoleucelem, terapią komórkową CAR-T ukierunkowaną na CD19. Metoda polega na modyfikacji własnych komórek odpornościowych pacjenta, aby oddziaływały na inne komórki zaangażowane w rozwój choroby. Celem leczenia było zresetowanie układu odpornościowego i zmniejszenie objawów.

Zespół sztywności uogólnionej jest rzadką autoimmunologiczną chorobą neurologiczną, która powoduje narastającą sztywność mięśni i bolesne skurcze. Z tego powodu pacjentom może być coraz trudniej chodzić, prowadzić samochód, pracować i utrzymywać życie towarzyskie. Neurolog i badaczka Mayo Clinic Anastasia Zekeridou zaznaczyła, że dostępne metody leczenia mogą łagodzić objawy, jednak pacjenci rzadko wracają do wcześniejszego poziomu funkcjonowania.

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Potrzebne są większe badania

Dwoje uczestników badania zgłosiło odzyskanie części codziennej aktywności po leczeniu. Jedna pacjentka, która miała silne skurcze nóg, trudności z chodzeniem i upadki, ponownie mogła chodzić na bieżni. Inny uczestnik powiedział, że wrócił do pracy, polowań i wędkowania, a po terapii nie miał nowych epizodów choroby.

Sean Pittock, przewodniczący Departamentu Neurologii Mayo Clinic, oświadczył, że terapia CAR-T już zmieniła podejście do leczenia niektórych rodzajów nowotworów, a jej potencjał zaczyna być oceniany w przypadku autoimmunologicznych chorób neurologicznych. Mayo Clinic była jednym z trzech ośrodków uczestniczących w badaniu. Badacze podkreślają, że wczesne wyniki muszą zostać zweryfikowane w większych badaniach, w tym aby ustalić, czy poprawa utrzyma się z czasem.

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