W pierwszym badaniu klinicznym terapii CAR-T TriPRIL odpowiedź na leczenie odnotowano u 12 z 15 pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim. Oznacza to, że oznaki nowotworu zmniejszyły się co najmniej o połowę. U ośmiu uczestników badania krwi, moczu i szpiku kostnego nie wykazały oznak aktywnego szpiczaka. O wynikach badania fazy 1, przeprowadzonego w Mass General Brigham Cancer Institute, informuje News-Medical.

Podwójny cel terapii komórkowej

Szpiczak mnogi to nowotwór komórek plazmatycznych, które wytwarzają przeciwciała. Terapia CAR-T polega na modyfikacji limfocytów T pacjenta, aby mogły rozpoznawać i atakować komórki szpiczaka.

Obecne terapie CAR-T przeciwko szpiczakowi rozpoznają antygen dojrzewania limfocytów B, czyli BCMA. TriPRIL, której nazwa pochodzi od trimeric APRIL, opracowano do rozpoznawania dwóch białek na komórkach szpiczaka: BCMA i TACI. Według badaczy umożliwia to komórkom terapeutycznym atakowanie szpiczaka nawet wtedy, gdy komórki nowotworowe przestają eksprymować BCMA.

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Wyniki i dalsze badania

W badaniu uczestniczyło 15 pacjentów, u których choroba powróciła mimo licznych wcześniejszych cykli leczenia. Dziewięciu z nich wcześniej otrzymało terapię CAR-T ukierunkowaną na BCMA, jednak ich nowotwór postępował.

Komórki TriPRIL u części uczestników pozostawały wykrywalne we krwi przez ponad sześć miesięcy po leczeniu. W badaniu nie odnotowano ciężkich przypadków zespołu uwalniania cytokin ani neurotoksyczności. Wśród przebadanych pacjentów nie wykryto również reakcji immunologicznej przeciwko TriPRIL.

Autorzy zaznaczyli, że terapię stworzono na bazie ludzkich białek, dlatego potencjalnie może ona rzadziej powodować powstawanie przeciwciał przeciw lekowi. Takie przeciwciała mogą skracać czas obecności i osłabiać działanie innych komórek CAR-T. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet. Ze względu na małą liczbę uczestników i stosunkowo krótki okres obserwacji badacze planują badanie fazy 2 z większą liczbą pacjentów i dłuższym monitoringiem.

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