Połączona analiza 31 badań z udziałem 243 osób z trudnym do leczenia toczniem rumieniowatym układowym wykazała zmniejszenie aktywności choroby po terapii komórkami CAR-T. Jak podaje News-Medical, wyniki przedstawiono na dorocznej konferencji American College of Rheumatology ACR Convergence 2026.

Naukowcy z Hospital for Special Surgery przeprowadzili przegląd systematyczny, w którym ocenili wyniki leczenia w okresie dwóch lat. Wszyscy uczestnicy wcześniej próbowali co najmniej dwóch leków immunosupresyjnych. Większość z nich otrzymała spersonalizowaną terapię CAR-T ukierunkowaną na CD19, wykorzystującą ich własne komórki odpornościowe.

Zmniejszenie aktywności choroby

Terapia komórkami CAR-T została początkowo opracowana do leczenia chorób nowotworowych. W badaniach nad toczniem takie podejścia są ukierunkowane na limfocyty B uczestniczące w odpowiedzi autoimmunologicznej.

Średni wskaźnik aktywności tocznia rumieniowatego układowego w skali SLEDAI spadł z 13,0 punktu przed leczeniem do 2,2 punktu po sześciu miesiącach. U pacjentów z wysoką początkową aktywnością choroby terapia, według analizy, prowadziła po pół roku do niemal całkowitego ustąpienia objawów.

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Toczeń rumieniowaty układowy jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy atakuje zdrowe tkanki. Może to powodować stan zapalny oraz uszkodzenie narządów, stawów i skóry.

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Autorzy ocenili również zdarzenia niepożądane. Zespół uwalniania cytokin wystąpił u 64% uczestników; u 61% wszystkich 243 uczestników miał łagodny przebieg — pierwszego lub drugiego stopnia. Neurologiczne powikłanie ICANS odnotowano u 5% uczestników.

Ciężkie infekcje trzeciego lub czwartego stopnia wystąpiły u 5% pacjentów. U 6% zaobserwowano toksyczność hematologiczną trwającą ponad 28 dni. Badacze zaznaczyli, że poszczególne badania terapii CAR-T w toczniu mają małe próby, dlatego do oceny długoterminowych wyników, bezpieczeństwa i kwalifikacji pacjentów potrzebne są większe badania prospektywne.

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