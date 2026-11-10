Roczne spłaty pożyczek klimatycznych przez kraje rozwijające się mogą przewyższyć wartość nowego kredytowania w 2036 roku, jeśli skala i warunki udzielania takich pożyczek pozostaną na poziomie z 2024 roku. Taka prognoza znajduje się w analizie CARE Denmark i Centrum Sprawiedliwości Klimatycznej CARE, o której informuje Climate Home News.

Badacze przeanalizowali harmonogramy spłat około 17 500 zapisów dotyczących pożyczek klimatycznych zgłoszonych przez kraje rozwinięte i wielostronnych kredytodawców w latach 2011–2024. Według ich szacunków spłaty tych publicznych pożyczek, z uwzględnieniem odsetek i opłat, niemal się potroiły: z 6,9 mld dolarów w 2020 roku do 20,1 mld dolarów w 2024 roku. Ta ostatnia kwota stanowi około jedną piątą publicznego finansowania klimatycznego zgłoszonego przez kraje rozwinięte w tamtym roku.

Koszt pożyczek klimatycznych

Największym kredytodawcą w analizowanym portfelu jest Bank Światowy, a następne są Japonia i Francja. Pożyczki o łącznej wartości 489 mld dolarów będą, według szacunków badaczy, kosztować pożyczkobiorców około 663 mld dolarów przez cały okres spłaty.

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Starszy doradca ds. klimatu CARE Denmark Jon Nordbo stwierdził, że nieujawnianie informacji o zwrocie środków stwarza wrażenie większego wsparcia ze strony krajów Globalnej Północy, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kraje rozwinięte przekazały w 2024 roku 101,6 mld dolarów publicznego finansowania klimatycznego, przy czym pożyczki stanowiły dwie trzecie tej kwoty.

Kryzys zadłużenia i finansowanie klimatyczne

Kwestia finansowania działań klimatycznych ma stać się jedną z centralnych na COP31 w Turcji. Kraje rozwinięte zobowiązały się zapewniać co najmniej 300 mld dolarów finansowania klimatycznego rocznie do 2035 roku. Nordbo uważa, że realizacja tego celu będzie w dużej mierze zależała od wielostronnych banków rozwoju i sektora prywatnego, a zatem udział pożyczek może wzrosnąć.

Spłaty kredytów klimatycznych nakładają się na ogólne obciążenie długiem. Według Banku Światowego kraje rozwijające się spłaciły w 2025 roku rekordowe 1,4 bln dolarów kapitału i odsetek. CARE wskazuje, że preferencyjne pożyczki mogą być odpowiednie dla projektów klimatycznych generujących dochody, lecz nie dla działań adaptacyjnych chroniących życie, krajów odbudowujących się po katastrofach klimatycznych ani państw już znajdujących się w trudnej sytuacji zadłużeniowej.

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