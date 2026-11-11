W Hongkongu w Chinach linia Cathay Pacific skorzystała z praw do zakupu 14 dodatkowych samolotów Airbus w ramach programu rozbudowy i odnowienia floty. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Dodatkowe A330-900

Spółka nabędzie 11 szerokokadłubowych samolotów Airbus A330-900, dodatkowo do 30 takich maszyn zamówionych w 2024 roku. Tym samym łączna liczba zamówionych przez Cathay Pacific samolotów z rodziny A330neo wzrośnie do 41.

Nowe samoloty będą stopniowo zastępować obecną flotę tej klasy. Planowane jest ich wykorzystywanie przede wszystkim na trasach regionalnych w Azji, przy czym będą również mogły wykonywać dalsze loty. Dostawy A330-900 są spodziewane w latach 2031–2035. Linia lotnicza oświadczyła, że samoloty te wyróżniają się poprawioną efektywnością paliwową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Samoloty dla HK Express

Cathay Pacific zrealizowała również prawo do zakupu trzech dodatkowych Airbusów A321neo. Uzupełnia to zamówienie na 32 samoloty A321neo i A320neo złożone w 2023 roku.

Trzy A321neo mają wesprzeć rozwój siatki połączeń niskokosztowego oddziału HK Express, w tym tras do Chin kontynentalnych i innych krótkich połączeń. Dyrektor generalny Cathay Pacific Ronald Lam oświadczył, że nowe zamówienia zwiększają łączną liczbę planowanych dostaw samolotów od 2026 roku do 120 oraz przybliżają spółkę do planu otrzymania 150 nowych samolotów.

Czytaj nas na