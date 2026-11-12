Fundusze inwestycyjne Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) i GTCR zrezygnowały z dalszych rozmów w sprawie możliwego przejęcia spółki płatniczej Global Payments. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą.

Rozmowy nie posunęły się naprzód

Według rozmówców publikacji konsorcjum przez kilka tygodni badało możliwość zawarcia transakcji, jednak wycofało się z negocjacji. Rozmowy były na wczesnym etapie i nie posunęły się naprzód ze względu na złożoność zorganizowania wykupu spółki tej skali, a następnie wycofania jej akcji z giełdy.

Fundusze wstrzymały swoje działania, ale w przyszłości mogą wrócić do rozmów z Global Payments. Rozmówcy nie wykluczyli również pojawienia się innego kupca. CD&R odmówił komentarza, a Global Payments i GTCR nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

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Potencjalnie duża transakcja

Global Payments ma siedzibę w Atlancie i wartość rynkową wynoszącą około 26,4 mld dolarów. Spółka pomaga sprzedawcom przyjmować płatności kartą i płatności cyfrowe, a także zapewnia przedsiębiorstwom oprogramowanie i usługi technologiczne.

W kwietniu 2025 roku Global Payments zgodziła się przejąć Worldpay od FIS i GTCR w transakcji o wartości ponad 24 mld dolarów. Jednocześnie uzgodniła sprzedaż FIS swojego biznesu rozwiązań dla emitentów. Transakcje te miały wzmocnić koncentrację spółki na usługach dla sprzedawców i zwiększyć jej skalę w przetwarzaniu płatności.

Potencjalne przejęcie Global Payments mogłoby stać się jedną z największych w tym roku prób wykupu spółki przez fundusze private equity. Jednocześnie wysokie koszty finansowania dłużnego, niestabilność rynków i uważna kontrola poziomu zadłużenia przez kredytodawców utrudniają pozyskanie finansowania dla transakcji tej wielkości.

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