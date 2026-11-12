Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) poinformowały o sześciu zgonach związanych z odrą w kraju od początku 2026 roku. To dwa razy więcej niż odnotowano w 2025 roku. Stany Zjednoczone przeżywają największy wybuch odry od 1991 roku, podaje The Guardian.

Ponad 5 400 przypadków odry

Według trackera Międzynarodowego Centrum Dostępu do Szczepionek Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano ponad 5 400 przypadków odry. Aktywne ogniska odnotowano niemal we wszystkich stanach.

Najbardziej dotknięta wybuchem została Pensylwania, gdzie urzędnicy potwierdzili w tym roku sześć zgonów związanych z odrą. Dziecko zmarło również w stanie Nowy Jork, a kilka dni później w Wisconsin potwierdzono śmierć niemowlęcia. W Nowym Jorku był to pierwszy znany zgon związany z odrą od ponad trzech dekad.

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Różne wyliczenia zgonów

CDC nie sprecyzowało, w których dokładnie stanach doszło do sześciu zgonów ujętych w oficjalnych statystykach agencji. Jednocześnie dane CDC nie są zgodne z informacjami przekazywanymi przez urzędników poszczególnych stanów. Agencja zmieniła podejście do liczenia zgonów z powodu odry i, zgodnie z notą z 4 września, wykorzystuje dane amerykańskiego Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia do śledzenia trendów umieralności.

Jak informuje Reuters, amerykański sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. bez dowodów podważał, że dwa zgony w Pensylwanii zostały spowodowane odrą, i prosił, aby nie włączać ich do oficjalnego zestawienia CDC.

Odrze można zapobiegać poprzez szczepienie skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. Po dwóch dawkach zapewnia ona około 97% ochrony.

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