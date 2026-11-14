CEU rozważa rozszerzenie programów w Budapeszcie — The Guardian

Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU), który w 2019 roku przeniósł główną działalność z Budapesztu do Wiednia, rozważa możliwość zwiększenia liczby programów w Budapeszcie na Węgrzech. Tymczasowy prezydent i rektor uczelni Carsten Q. Schneider powiedział, że byłoby to możliwe pod warunkiem, że zmiany nie pogorszą doświadczeń edukacyjnych studentów, informuje The Guardian.

Kontakty z nowymi władzami

Według Schneidera formalne rozmowy z nowym rządem Węgier, który obiecał przywrócić wolność akademicką, jeszcze się nie odbyły. Jednocześnie rektor oświadczył, że obie strony wykazują gotowość do kontaktów.

Perspektywy uniwersytetu zmieniły się po tym, jak Péter Magyar odniósł przekonujące zwycięstwo w kwietniowych wyborach, obiecując walkę z korupcją i reformę państwa. CEU został założony w 1991 roku przez węgiersko-amerykańskiego finansistę i filantropa George’a Sorosa. Uniwersytet przestał wydawać dyplomy w Budapeszcie z powodu ustawy, którą powszechnie uznawano za wymierzoną właśnie w tę uczelnię.

W 2020 roku najwyższy sąd Unii Europejskiej uznał, że tak zwany Lex CEU naruszał Kartę praw podstawowych UE. Orzeczenie zapadło jednak już po przeniesieniu głównej działalności uniwersytetu do Wiednia.

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Nie pełny powrót

Obecnie w Budapeszcie pracuje 312 pracowników CEU, głównie personel administracyjny. Kolejnych 476 pracowników oraz cała działalność dydaktyczna znajdują się w Wiedniu. Schneider podkreślił, że prywatnie finansowany uniwersytet nie planuje całkowitego powrotu na Węgry.

Jak powiedział, rozszerzenie obecności CEU w Budapeszcie będzie zależało od dobrej woli i finansowania niezależnego od węgierskiego rządu. Zmiany muszą również umożliwić studentom łączenie kursów z różnych dyscyplin bez konieczności pokonywania ponad 200 kilometrów między Budapesztem a Wiedniem. Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości uniwersytetu na Węgrzech podejmie 13-osobowa rada CEU, w której zasiadają George Soros i jego syn Alexander Soros.

CEU specjalizuje się w naukach społecznych, prawie i dyscyplinach humanistycznych. Na uniwersytecie studiuje ponad 1 400 studentów ze 103 krajów, głównie na studiach magisterskich i doktoranckich.

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