Meksykańska państwowa spółka energetyczna Comisión Federal de Electricidad (CFE) wykryła 373 usterki w sieci elektroenergetycznej zasilającej 108 studni poboru wody w Saltillo, stolicy stanu Coahuila. Podczas przesłuchania w Izbie Deputowanych dyrektorka generalna CFE Emilia Esther Calleja Alor poinformowała, że spółka usunęła już 205 z tych problemów, a 168 pozostawało nierozwiązanych, podaje The Rio Times.

Kontrola studni

Spółka sprawdziła zasilanie elektryczne 108 studni, z których 53 uznano za priorytetowe, a także skontrolowała cztery powiązane z nimi linie średniego napięcia. Wśród wykrytych problemów wymieniono konieczność przycięcia drzew, uszkodzone ograniczniki przepięć chroniące przed wahaniami napięcia, sprzęt wymagający wymiany oraz zwarcia.

Specjaliści skontrolowali 37 z 53 priorytetowych studni. Kolejne 16 studni, wszystkie w południowej części Saltillo, w chwili przesłuchania oczekiwało na kontrolę. Zaplanowano dla nich wizyty diagnostyczne.

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Wrześniowe przerwy w dostawach wody

We wrześniu 2026 roku z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej do studni w wielu dzielnicach Saltillo wystąpiły zakłócenia w dostawach wody. Według komunikatu z 12 września łączny czas przerw wyniósł około dziesięciu dni, a ich skutki dotknęły około 200 dzielnic miasta.

Burmistrz Saltillo Javier Díaz González oświadczył, że CFE potwierdziła przywrócenie pełnego zasilania studni w czwartek wieczorem, jednak przywracanie dostaw wody miało potrwać jeszcze kilka dni. Miejskie przedsiębiorstwo Aguas de Saltillo również informowało o zakłóceniach w południowej, centralnej i zachodniej części miasta z powodu problemów z zasilaniem CFE.

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