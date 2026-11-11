CFMEU wykluczyła Johna Setkę na pięć lat — ABC News Australia

W Australii CFMEU wykluczyła Johna Setkę, byłego szefa swojego działu budowlanego w stanie Wiktoria. Decyzja weszła w życie natychmiast i będzie obowiązywać przez maksymalny okres dozwolony prawem — pięć lat, informuje ABC News.

Według administracji związku Setka stanął wobec 27 zarzutów dyscyplinarnych na podstawie wewnętrznych zasad CFMEU.

Oświadczenia administracji związku

Administracja CFMEU oświadczyła, że jej dochodzenie obejmuje zarzuty dotyczące możliwego niewywiązania się przez Setkę z obowiązków sekretarza związku. Według administratorów miał on rzekomo przekierować 3,3 mln dolarów przychodów ze związkowych gadżetów i automatów sprzedażowych na placach budowy do swoich firm.

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Administrator CFMEU Michael Crosby powiedział, że związek będzie próbował odzyskać miliony, które — jak stwierdził — otrzymała firma Setki. Administracja poinformowała również, że Setka nie odpowiedział na jej zapytania dotyczące wysuniętych wobec niego roszczeń. Jednocześnie ABC News podkreśla, że nie twierdzi, iż zarzuty te są prawdziwe.

Stanowisko Johna Setki

John Setka odrzucił zarzuty, nazywając je kłamstwami i zniesławieniem. Powiedział ABC News, że zwróci się do sądu, aby zakwestionować wykluczenie, i zaprzeczył, by kiedykolwiek zabrał pieniądze członków związku.

Dział budowlany CFMEU znajduje się pod zewnętrznym zarządem od 2024 roku w związku z zarzutami korupcji i nękania. We wrześniu Setka stanął przed sądem w sprawie wpisu na Instagramie, który — według ABC News — miał rzekomo zamieścić, krytykując przedstawicieli administracji związku.

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