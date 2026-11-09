Francuska Powszechna Konfederacja Pracy (CGT) wezwała do przeprowadzenia 17 listopada nowego ogólnokrajowego dnia strajków i demonstracji. Związek uznaje ogłoszone przez rząd działania dotyczące podwyżek płac i wsparcia siły nabywczej za niewystarczające, informuje Anadolu Agency.

Żądanie podwyższenia płacy minimalnej

Sekretarz generalna CGT Sophie Binet ogłosiła wezwanie po konferencji społecznej, którą premier Francji Sébastien Lecornu przeprowadził w Matignon, aby omówić płace i siłę nabywczą. Oświadczyła, że związek dąży do uzyskania powszechnej podwyżki płac i zamierza w tym celu nasilić mobilizację oraz strajki.

Binet skrytykowała decyzję rządu o podniesieniu płacy minimalnej o 1,6% od 1 grudnia. Jej zdaniem kilka dodatkowych euro dla pracowników otrzymujących płacę minimalną nie złagodzi społecznego niezadowolenia. CGT domaga się podwyżki o 150 euro miesięcznie.

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Działania rządu i protesty

Minister pracy Jean-Pierre Farandou poinformował, że po podwyżce miesięczna płaca minimalna netto we Francji wyniesie 1 502 euro. Sébastien Lecornu nazwał wzrost o 1,6% drugą co do wielkości podwyżką płacy minimalnej we Francji w ciągu 20 lat i stwierdził, że większy wzrost mógłby w dłuższej perspektywie doprowadzić do znacznej utraty miejsc pracy.

We Francji trwają protesty organizowane przez związki zawodowe i przedstawicieli młodzieży. Ich uczestnicy poruszają kwestie kosztów życia, wynagrodzeń oraz stanu usług publicznych. Demonstracje rozpoczęły się w połowie września z powodu warunków i zasobów w szkołach średnich, a następnie rozszerzyły się na inne grupy społeczne w związku z ożywieniem ruchu „żółtych kamizelek”.

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