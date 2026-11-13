Chiński państwowy nadawca międzynarodowy CGTN na przełomie października i listopada przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną skierowaną do Uzbekistanu, publikując około 70 artykułów i materiałów wideo w językach uzbeckim i rosyjskim. Materiały dotyczyły politycznych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych więzi między Uzbekistanem a Chinami, podaje OilPrice.

Kampania o możliwościach współpracy

W materiałach CGTN występowali chińscy i uzbeccy urzędnicy, przedsiębiorcy, naukowcy oraz artyści. Kampania przedstawiała Chiny jako kraj oferujący mieszkańcom Uzbekistanu możliwości prowadzenia biznesu, zatrudnienia, nauki i podróżowania. Jeden z materiałów poświęcono prezentacji chińskiego wydania książki prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa o rozwoju kraju.

Według publikacji CGTN wcześniej zazwyczaj zamieszczał zaledwie kilka materiałów o Uzbekistanie miesięcznie. Dlatego nowa seria treści stała się zauważalnym nasileniem aktywności informacyjnej Pekinu w tym kraju.

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Kontakty USA z państwami regionu

OilPrice zauważa, że kampania mogła być związana z październikową wizytą sekretarza stanu USA Marco Rubio oraz amerykańskiej delegacji biznesowej w Samarkandzie. Rubio przeprowadził tam rozmowy z ministrami spraw zagranicznych pięciu państw Azji Centralnej na temat rozwoju wspieranej przez USA sieci handlowej przez Morze Kaspijskie.

Jak podaje publikacja, podczas targów handlowych towarzyszących spotkaniu amerykańskie firmy i uzbeckie podmioty ogłosiły zawarcie ponad 50 umów o potencjalnej wartości do 12 mld dolarów. Dzień przed przybyciem Rubio do Uzbekistanu premier Rady Państwowej ChRL Li Qiang odwiedził Taszkent i spotkał się z Mirzijojewem. Według chińskiego MSZ oświadczył on, że Chiny są gotowe wzmacniać komunikację strategiczną i obopólnie korzystną współpracę z Uzbekistanem.

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