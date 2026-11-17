W Baltimore w Stanach Zjednoczonych Los Angeles Chargers pokonali Baltimore Ravens 23:20 w meczu NFL, odnosząc pierwsze zwycięstwo w sezonie. Wcześniej zespół z Los Angeles przegrał 11 meczów z rzędu, wliczając spotkania z ubiegłego sezonu.

Przewaga w grze biegowej

Chargers zdobyli dwa przyłożenia po biegach już w pierwszej połowie: punktowali rozgrywający Justin Herbert i Omarion Hampton. Herbert zakończył mecz z 12 celnymi podaniami na 18 prób, uzyskując 129 jardów, a jego 22-jardowy bieg w pierwszej akcji Los Angeles zapewnił drużynie prowadzenie, którego nie oddała aż do końcowego gwizdka.

Według The Guardian, Chargers zdecydowanie przewyższyli rywali pod względem jardów zdobytych biegiem — 160 do 16. Biegający Ravens Derrick Henry uzyskał zaledwie 10 jardów w 10 próbach, ale dwukrotnie zaniósł piłkę do strefy punktowej.

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Strata piłki pod koniec meczu

Baltimore zmniejszyło stratę do 20:23 po drugim przyłożeniu Henry'ego, gdy do końca spotkania pozostawało 10 minut i 23 sekundy. Jednak na 2 minuty i 3 sekundy przed końcem skrzydłowy Zay Flowers stracił piłkę po złapaniu podania w pobliżu 45-jardowej linii Los Angeles. Następnie Herbert podał do byłego zawodnika Ravens Charliego Kolara, który zdobył pierwszy down i faktycznie pomógł drużynie utrzymać zwycięstwo.

Dla Ravens była to piąta porażka z rzędu. Rozgrywający Jacoby Brissett w debiutanckim meczu dla Baltimore podał na 340 jardów. Ravens pozyskali go w wymianie z powodu kontuzji Lamara Jacksona i Tylera Huntleya, którzy znajdują się na liście rezerwowych z powodu urazów. Po meczu bilans Chargers wynosił 1-8, a Ravens — 4-6.

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