Król Karol III podczas otwarcia szczytu Wspólnoty Narodów w St. John's na Antigui i Barbudzie oświadczył, że głębiej uświadomił sobie okrucieństwa niewolnictwa i chce szukać sposobów przezwyciężenia historycznych krzywd. Jednocześnie nie przeprosił za rolę Wielkiej Brytanii w transatlantyckim handlu zniewolonymi ludźmi — informuje France 24.

Oświadczenie króla

W przemówieniu do przywódców 56 państw Wspólnoty Narodów Karol III powiedział, że transatlantycki handel zniewolonymi ludźmi nadal kładzie się cieniem na wyspach regionu Karaibów i innych członkach Wspólnoty. Nazwał go haniebnym rozdziałem historii, który napawa go grozą i głębokim osobistym żalem.

Król zaznaczył, że słuchając, ucząc się i badając tę kwestię, stał się jeszcze bardziej zaangażowany w poszukiwanie nowoczesnych partnerstw między krajami, które pomogą przezwyciężyć skutki przeszłości. Wśród możliwych kierunków wymienił dostęp do edukacji, pracy i innych możliwości, handel wewnątrz Wspólnoty Narodów oraz wzmacnianie odporności na zmianę klimatu.

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Przeprosiny i wsparcie dla Karaibów

W przeddzień szczytu dyskutowano, czy Wielka Brytania powinna przeprosić lub wypłacić reparacje za swoją rolę w transatlantyckim handlu niewolnikami. Według France 24 ani król, ani Wielka Brytania dotąd nie złożyli takich przeprosin ani nie rozmawiali o wypłacie reparacji.

Premier Andy Burnham oświadczył, że jest otwarty na możliwość przeprosin ze strony Wielkiej Brytanii. Brytyjscy urzędnicy prowadzili na szczycie rozmowy z krajowymi przywódcami na temat możliwego formatu takiego kroku. Burnham poinformował także o zamiarze omówienia restrukturyzacji zadłużenia małych państw Wspólnoty oraz ogłosił inwestycję 40 mln funtów w infrastrukturę krytyczną regionu Karaibów w ciągu najbliższych trzech lat.

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