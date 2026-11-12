Król Wielkiej Brytanii Karol III zwrócił się do uczestników szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji z apelem o przekształcenie zobowiązań klimatycznych w konkretne działania. Oświadczył, że przyszłe pokolenia będą oceniać światowych przywódców po czynach, a nie po obietnicach, informuje Anadolu Agency.

Redukcja emisji i ochrona przyrody

W przesłaniu do delegatów Karol III podkreślił potrzebę przyspieszenia redukcji emisji, przejścia na czystą energię i ochrony przyrody. Jak zaznaczył, niedawne wydarzenia, niekiedy tragiczne, pokazały, że zmiana klimatu nie jest odległym zagrożeniem, lecz obecną rzeczywistością, która się nasila.

Król podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, jego rządowi i narodowi tureckiemu za zjednoczenie społeczności międzynarodowej. Zwrócił również uwagę na wzajemne powiązanie zmiany klimatu i utraty przyrody.

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Metan i finansowanie klimatyczne

Karol III wezwał do wyeliminowania do 2030 roku niepotrzebnych emisji metanu i jego wycieków z sektora naftowo-gazowego. Nazwał to jedną z najszybszych dostępnych możliwości spowolnienia ocieplenia w krótkiej perspektywie.

Wśród innych działań król wymienił przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej, ochronę lasów i oceanów, odbudowę ekosystemów oraz wzmacnianie odporności wrażliwych społeczności. Oświadczył także, że rządy, przedsiębiorstwa, inwestorzy, instytucje i organizacje charytatywne muszą wspólnie zmobilizować niezbędny kapitał, w tym poprzez partnerstwa publiczno-prywatne i innowacyjne modele finansowania.

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