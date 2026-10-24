W Kirjat Szemona na północy Izraela część wieloletnich zwolenników partii Likud deklaruje rozczarowanie premierem Binjaminem Netanjahu z powodu sytuacji bezpieczeństwa w związku z wojną z ugrupowaniem Hezbollah. Jak informuje PBS NewsHour, może to osłabić pozycję Netanjahu w wyborach, które mają odbyć się we wtorek.

Kirjat Szemona, najbardziej na północ wysunięte miasto Izraela, tradycyjnie popiera siły prawicowe i Likud. W wyborach w 2021 i 2022 roku na partię Netanjahu głosowało tam około 50% wyborców, podczas gdy średnia w kraju wynosiła około jednej czwartej.

Miasto ewakuowano wraz z dziesiątkami innych miejscowości wzdłuż granicy libańskiej po rozpoczęciu ostrzałów przez Hezbollah. Choć według władz miejskich wróciło niemal 80% z 22 tys. mieszkańców, miejscowi szacują rzeczywistą liczbę powracających na około 50%. Część sklepów w mieście nadal jest zamknięta lub nie ma klientów.

Niezadowolenie z wojny i ewakuacji

64-letnia Etti Ben-Shabat, która wcześniej głosowała na Likud, oświadczyła, że nie chce już popierać partii z powodu, jej zdaniem, niespełnionych obietnic Netanjahu dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na północy i zlikwidowania Hezbollahu. Tym razem zamierza zagłosować na Gadiego Eisenkota — byłego dowódcę wojskowego, który dąży do zastąpienia Netanjahu na stanowisku premiera.

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Były członek rady miejskiej z ramienia Likudu Sami Malul uważa natomiast, że rząd właściwie zorganizował ewakuację i nadał priorytet bezpieczeństwu mieszkańców. Inni mieszkańcy również zachowują poparcie dla premiera, choć wzywają go do poświęcenia większej uwagi potrzebom północy kraju.

Głosy mogą przejść do partii prawicowych

Nissan Zeevi, który wcześniej także głosował na Likud, kandyduje do parlamentu z opozycyjnej partii Beyahad. Oskarża Netanjahu o „porzucenie północy” i opowiada się za nasileniem działań wojskowych przeciwko Hezbollahowi oraz utrzymaniem strefy buforowej na południu Libanu.

Według sondażu Agam Labs przy Uniwersytecie Hebrajskim poparcie dla Netanjahu na północy Izraela spadło z około 29% przed wyborami w 2022 roku do 17% na początku tego miesiąca. Dyrektor Agam Labs Nimrod Nir uważa, że część rozczarowanych wyborców Likudu może przejść do bardziej radykalnych sił prawicowych, w tym partii Żydowska Siła i Religijny Syjonizm.

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