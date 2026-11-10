W międzynarodowym rugby pojawiły się obawy, że część czołowych związków dąży do zabezpieczenia się przed spadkiem z Nations Championship do drugiej dywizji — Nations Cup. Może to wywołać nowe starcie między World Rugby, Sześcioma Narodami i SANZAAR, informuje The Guardian.

System od 2030 roku

Dziesięć czołowych związków rugby utworzyło spółkę F10, aby zarządzać Nations Championship oraz sprzedawać prawa telewizyjne i komercyjne do rozgrywek, z wyjątkiem Pucharu Świata, do którego prawa należą do World Rugby. Według publikacji, niepokój w świecie rugby wywołała możliwość, że niektórzy założyciele F10, w tym Walia i Włochy, mogą zabiegać o mechanizmy chroniące przed spadkiem do Nations Cup.

Japonia i Fidżi mają status zaproszonych uczestników Nations Championship przez pierwsze trzy edycje — do 2030 roku. Warunki licencji World Rugby przewidują, że wówczas musi zacząć działać system awansu i spadku. Zgodnie z wizją World Rugby drużynę, która przegra baraż między reprezentacjami zajmującymi szóste miejsca na swoich półkulach, zastąpi zwycięzca Nations Cup.

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Głosowanie i prawa komercyjne

Rada World Rugby zatwierdziła utworzenie Nations Championship w Paryżu przed finałem Pucharu Świata 2023 roku. Decyzję poparło 41 członków rady, przeciw zagłosowało 10, co oznacza, że uzyskała ona 80% głosów przy wymaganych 75%. Rozmówcy The Guardian obecni podczas głosowania stwierdzili, że próba zagwarantowania dziesięciu założycielom miejsc w najwyższej dywizji wymagałaby nowej zgody rady.

Osobnym przedmiotem sporu są prawa komercyjne do Nations Cup. Mniejsze związki oraz World Rugby chcą sprzedawać je łącznie z prawami do Nations Championship, aby druga dywizja otrzymywała część przychodów. Nations Championship zawarł ponad 80 umów transmisyjnych dotyczących tegorocznego turnieju, podczas gdy Nations Cup — 13; w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, mecze drugiej dywizji są transmitowane w RugbyPass TV.

Po czterech rundach inauguracyjnego Nations Championship najniższe pozycje zajmują Włochy i Fidżi, a w Nations Cup prowadzą Gruzja i USA. Przedstawiciele Sześciu Narodów oficjalnie oświadczają, że spadek zostanie wprowadzony w 2030 roku, choć dokładny mechanizm pozostaje jeszcze do ustalenia. Trwają także rozmowy na temat wysokości wypłaty rekompensacyjnej dla związku, który wypadnie z najwyższej dywizji.

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