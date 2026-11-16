W Rosji, państwie-agresorze, część wielkiego biznesu zastanawia się nad przyszłością kraju po odejściu Władimira Putina od władzy oraz nad możliwością odzyskania wpływów politycznych. BBC News informuje o tym, powołując się na analityków śledzących rosyjskie elity biznesowe.

Analitycy, z którymi rozmawiała BBC, wskazują kilka możliwych scenariuszy po odejściu Putina: kontynuację autorytarnych rządów, powrót wpływów dużych grup biznesowych lub zmiany demokratyczne. Ostatni wariant uznają za najmniej prawdopodobny, ponieważ w latach rządów Putina instytucje demokratyczne w kraju zostały osłabione lub zniszczone.

Zależność od Kremla

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie Kreml państwa-agresora, według BBC, utrzymywał wielki biznes w podporządkowaniu za pomocą polityki nagród i kar. Krytykom wojny odbierano aktywa, podczas gdy lojalni przedsiębiorcy otrzymywali duże kontrakty państwowe związane z wojną.

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Według Forbesa w Rosji jest 155 miliarderów, a ich łączny majątek osiągnął niemal 700 mld dolarów. Były doradca Kremla i polityk opozycyjny Dmitrij Niekrasow zaznaczył, że majątki wielu przedstawicieli wielkiego biznesu zależą od Putina, kontraktów państwowych i przychylności władz. Jego zdaniem właściciele znacznych płynnych środków mogą aktywniej przygotowywać się do walki o wpływy, a biznesmeni zależni od państwa ryzykują utratę wszystkiego.

Wywiad z Mielniczenką

BBC zwraca uwagę na wywiad rosyjskiego miliardera Andrieja Mielniczenki dla The Economist. Nie wezwał on Putina do rezygnacji, lecz opowiedział się za zmianami, które mogłyby położyć kres jednoosobowym rządom w Rosji, a także za szerszym zaangażowaniem kraju w relacje ze światem.

Dziennikarz Arkadij Ostrowski zasugerował, że Mielniczenko mógł wyrażać nastroje nie tylko we własnym imieniu, lecz także części innych przedsiębiorców. Jednocześnie, według rozmówców BBC, rosyjscy bogacze raczej nie będą otwarcie występować przeciwko obecnej władzy, obawiając się więzienia i utraty aktywów. Analitycy mówią również, że część zamożnych Rosjan chciałaby mniejszego poziomu represji, swobodniejszego wyrażania opinii i większej konkurencji politycznej.

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