Amerykańskie rafinerie w styczniu–sierpniu 2026 roku zmniejszyły udział benzyny w produkcji z każdej przetworzonej baryłki ropy naftowej oraz zwiększyły wytwarzanie oleju napędowego i paliwa lotniczego. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej, na którą powołuje się OilPrice, średni uzysk benzyny w tym okresie wyniósł mniej niż 45%.

W każdym miesiącu od stycznia do sierpnia wskaźnik ten był niższy od minimalnego poziomu z poprzednich pięciu lat. Zazwyczaj amerykańskie rafinerie produkują od 45 do 50 baryłek benzyny z każdych 100 baryłek przetworzonej ropy naftowej.

Rentowność oleju napędowego i paliwa lotniczego

Mimo wysokich cen benzyny, olej napędowy i paliwo lotnicze są znacznie bardziej rentowne dla rafinerów, według oceny OilPrice. Wiąże się to z niedoborem tych rodzajów paliwa na światowym rynku oraz wyższą marżą rafineryjną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uzysk destylatów, do których zaliczają się olej napędowy i paliwo opałowe, co miesiąc do sierpnia przewyższał średnią z pięciu lat. Jednocześnie udział paliwa lotniczego w produkcji amerykańskich rafinerii po raz pierwszy w historii przekroczył 12% w marcu i pozostawał na tym poziomie lub wyższym do sierpnia.

Przerób ropy naftowej w USA

Według danych EIA światowe wolumeny przerobu ropy naftowej w drugim kwartale zmniejszyły się o 4,8 mln baryłek dziennie. W trzecim kwartale wzrosły o 1,8 mln baryłek dziennie, jednak pozostawały około 5% niższe niż rok wcześniej.

Amerykańskie rafinerie natomiast zwiększyły przerób ropy naftowej o 500 tys. baryłek dziennie w drugim kwartale i o kolejne 500 tys. baryłek dziennie w trzecim kwartale. We wrześniu ceny oleju napędowego osiągnęły najwyższy nominalny poziom w historii obserwacji.

Czytaj nas na