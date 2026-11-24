Udział zysków niefinansowych korporacji w Unii Europejskiej spadł w 2025 roku do 39,8%, co oznacza czwarty z rzędu rok spadku tego wskaźnika. W porównaniu z 2024 rokiem zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego z 40,1%. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na dane Eurostatu.

Dynamika wskaźnika

W 2021 roku udział zysków korporacji w UE wynosił 42,0%. W 2022 roku spadł do 41,7%, a w 2023 roku — do 41,5%. W 2025 roku wskaźnik obniżył się poniżej 40%.

Wskaźnik odzwierciedla część wartości dodanej przedsiębiorstw, która jest przeznaczana na wynagrodzenie kapitału, a nie pracy. Niższy poziom może oznaczać słabszą rentowność przedsiębiorstw lub bardziej pracochłonną gospodarkę.

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Różnice między krajami UE

Najwyższy udział zysków w 2025 roku odnotowano w Irlandii — 74,9%. Kolejne były Malta z wynikiem 55,2% oraz Rumunia z 51,8%. Eurostat wiąże wysoki wskaźnik Irlandii ze znaczną obecnością zagranicznych korporacji wielonarodowych o wysokiej kapitałochłonności.

Najniższe wartości zarejestrowano we Francji — 32,2%, w Słowenii — 33,2% oraz w Portugalii — 34,2%. W 2005 roku wskaźnik w UE wynosił 40,7%, a maksimum 42,1% osiągnął w 2007 roku. Rekordowo niski był poziom 39,5% w 2012 roku.

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