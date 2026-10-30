Na Tajwanie udział osób na utrzymaniu w wieku 70 lat i więcej, wykazanych w deklaracjach podatkowych, osiągnął w 2024 roku 27%. To o 8,2 punktu procentowego więcej niż dziesięć lat wcześniej — podał Taipei Times, powołując się na tajwańskie Ministerstwo Finansów.

Jednocześnie udział osób na utrzymaniu poniżej 18. roku życia spadł do 37%. Ministerstwo powiązało te tendencje ze starzeniem się społeczeństwa, rosnącą liczbą osób, które nie zawierają małżeństw, oraz zmniejszaniem się wielkości gospodarstw domowych.

Więcej deklaracji składanych przez jedną osobę

Udział deklaracji składanych przez jedną osobę osiągnął w 2024 roku rekordowe 57,4% całości. Osiem na dziesięć nowych podatkowych gospodarstw domowych składało się z jednej osoby bez osób na utrzymaniu.

Po reformie podatkowej z 2018 roku znacząco wzrósł udział gospodarstw domowych zwolnionych z podatku dochodowego. W 2024 roku podatku nie musiało płacić 45,3% jednostek podatkowych, czyli 3,17 mln jednostek.

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Wpływy podatkowe i odliczenia

Wpływy ze skonsolidowanego podatku dochodowego na Tajwanie co roku biły rekordy od 2021 roku, a w 2025 roku osiągnęły 873,7 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli 26,8 mld dolarów USA. Ministerstwo wyjaśniło wzrost wyższymi płacami, zyskami na giełdzie oraz rosnącymi stopami procentowymi.

Najwyższe dochodowo 20% osób uzyskujących dochody otrzymało w 2024 roku 60% łącznych dochodów, lecz przypadło na nie 97% całkowitego obciążenia podatkiem dochodowym. Liczba gospodarstw domowych, które skorzystały ze specjalnego odliczenia na opiekę długoterminową, przekroczyła 400 tys., a łączna kwota takich odliczeń wyniosła ponad 51,8 mld nowych dolarów tajwańskich. Oba wskaźniki były rekordowe.

Kwota specjalnych odliczeń podatkowych dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym przekroczyła w tym samym roku 100 mld nowych dolarów tajwańskich.

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